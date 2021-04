Discursul său a fost publicat de Casa Albă și va fi reprodus cuvând cu cuvânt în acest articol.

„Doamnă Președintă a Camerei Reprezentanților (n.r. – Madame Speaker). Doamnă vicepreședintă. Niciun președinte nu a spus aceste cuvinte de pe acest podium și era timpul. Primă Doamnă. Al doilea Domn (n.r. – second gentleman). Domnule judecător șef. Membri ai Congresului Statelor Unite și ai Cabinetului, distinși invitați.

Frații mei americani,

Deși cadrul din această seară este familiar, adunarea este foarte diferită – o reamintire a timpurilor extraordinare în care ne aflăm. De-a lungul istoriei noastre, președinții au venit în această cameră pentru a vorbi Congresului, națiunii și lumii.

Să declare război. Să sărbătorească pacea. Să anunțe noi planuri și posibilități

În seara asta, vin să vorbesc despre criză – și oportunitate

Despre reconstruirea națiunii noastre – și revitalizarea democrației noastre. Și despre câștigarea viitorului Americii.

În timp ce stau aici, în această seară – o simplă a 100-a zi de la preluarea administrației. 100 de zile de când am depus jurământul în funcție, am ridicat mâna de pe Biblie și am moștenit o națiune în criză.

Cea mai gravă pandemie din ultimul secol. Cea mai gravă criză economică de după Marea Criză. Cel mai grav atac asupra democrației noastre de după războiul civil.

Acum, după doar 100 de zile, pot să raportez în fața națiunii: America se mișcă din nou. Transformăm pericolul în posibilitate. Criza în oportunitate. Regresul în putere.

Viața ne poate doborî. Dar în America, nu rămânem niciodată la pământ

În America, ne ridicăm mereu. Și astăzi, asta facem: America se ridică din nou. Alege speranța în locul fricii. Adevărul în locul minciunii. Lumina în locul întunericului.

După 100 de zile de salvare și reînnoire, America este pregătită să se ridice din nou. Lucrăm din nou. Visăm din nou. Descoperim din nou. Conducem lumea din nou. Ne-am arătat nouă și am arătat lumii: în America nu există renunțare.

Acum 100 de zile, casa Americii ardea. A trebuit să acționăm. Și datorită conducerii extraordinare a doamnei Pelosi și a liderului majorității Schumer – și cu sprijinul copleșitor al poporului american – democrați, independenți și republicani – am acționat.

Planul de salvare american

Unul dintre cele mai importante pachete de salvare din istoria americană. Vedem deja rezultatele.

După ce am promis 100 de milioane de vaccinuri COVID-19 în 100 de zile – am asigurat peste 220 de milioane de vaccinuri împotriva COVID-19 în 100 de zile. Organizăm fiecare resursă federală. Am trimis vaccinul către aproape 40.000 de farmacii și peste 700 de centre de sănătate comunitare. Înființăm site-uri comunitare de vaccinare și implementăm unități mobile în zone greu accesibile.

Astăzi, 90% dintre americani trăiesc la mai puțin de 5 mile de un centru de vaccinare. Toți cei cu vârsta peste 16 ani, toată lumea – sunt acum eligibili și se pot vaccina imediat. Deci, vaccinați-vă acum!

Când am depus jurământul, mai puțin de 1% dintre vârstnici erau vaccinați complet împotriva COVID-19. 100 de zile mai târziu, aproape 70% dintre seniori sunt pe deplin protejați. Decesele la vârstnici cauzate de COVID-19 au scăzut cu 80% din ianuarie. Scădere cu 80%! Și, mai mult de jumătate din toți adulții din America au primit cel puțin o doză.

La un centru de vaccinare în masă din Glendale, Arizona, am întrebat o asistentă medicală cum este. Ea s-a uitat și a spus că administrarea fiecărei doze se simte ca o doză de speranță. O doză de speranță pentru educatoarea din Florida care are un copil ce suferă de o boală autoimună. Mi-a scris că este îngrijorată că ar putea duce virusul acasă. Când s-a vaccinat, a stat în mașină și a plâns. Strigat de bucurie, strigat de ușurare.

Părinții văd zâmbete pe fețele copiilor lor în timp ce se întorc la școală, deoarece profesorii, șoferii de autobuze, lucrătorii de la cantină au fost vaccinați. Bunicii își îmbrățișează copiii și nepoții în loc să-și lipească mâinile pe o fereastră pentru a-și lua rămas bun. Înseamnă totul pentru ei.”, a spus Joe Biden.