Piți Junior s-a întors la activitățile de dinainte de reținere. Cu cine a fost surprins bărbatul.

Alex Pițurcă a postat pe Instagram câteva fotografii de la o petrecere între prieteni. Ba mai mult, deși despărțit recent de Cristina Ich, acesta s-a lăsat fotografiat alături de o blondă care își salută fanii cu buzele țuguiate. Piți junior pare să fie în regulă, cele 24 de ore petrecute după gratii, nu par să-l fi afectat prea tare.

Victor Pițurcă își apără fiul: „Eu i-am trimis banii lui Alex”

Victor Pițurcă a fost reținut de către DNA în afacerea legat de aducerea unor măști din China în contractul cu Romarm. Doar că după câteva ore, procurorii s-au răzgândit l-au pus în libertate pe senior și l-au ridicat pe junior, tot legat de același contract. Doar că în fața judecătorilor, atunci când s-a cerut arestarea preventivă, probele procurorilor par că n –au ținut, astfel că Piți junior a scăpat cu un control judiciar.

Despre dosar, Victor Pițurcă a declarat că: „L-am văzut o singură dată, la el la birou (nr. pe Gabriel Țuțu). Nu am nicio legătură cu el. Nu mai avem voie să mergem în birou la cineva? L-am cunoscut împreună cu băiatul meu și cu altcineva. Nu am vândut nicio mască. MApN a cumpărat de la acea firmă 4-5 produse. Băiatul meu a vrut să intre în această afacere. După niște săptămâni am vrut să merg și eu să cunosc cine este în această afacere. Eu am luat fosta fabrică de armament de la Filiași și am crezut că putem face o afacere. Eu voiam să vând acea fabrică, el (n.r. Gabriel Țuțu) mi-a propus altceva. (..) Firma cu care s-a asociat fiul meu a adus aceste produse din China. Firma care a venit cu afacerea a luat 40% din profit. Eu i-am trimis banii lui Alex, Alex a trimis banii în China”, explica Victor Piţurcă după punerea sub acuzare. Direcția Națională Anticorupție susține că Gabriel Ţuţu ar fi primit 50.000 de lei în conturile personale de la Andrei Hudea, sumă virată sub formă de împrumut cu mama celui din urmă. Hudea ar fi obținut, de pe urma afacerii, peste 460.800 de lei, reprezentanții Interarms 773.946 lei, iar Victor Piţurcă și fiul lui s-ar fi ales cu 2.091.442 lei.