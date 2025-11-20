Pîslaru: Guvernul a aprobat Hotărârea care pune în aplicare PNRR-ul revizuit

Dragoş Pîslaru, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, a anunţat, joi, că Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care introduce în legislaţia naţională decizia de aprobare a PNRR-ului revizuit. „Astăzi avem reaşezarea sumelor oficiale în bugetul României astfel încât să fie totul extrem de clar şi de predictibil”, a spus acesta, la finalul şedinţei de Guvern.

„Vă spuneam săptămâna trecută că avem aprobarea finală de la Uniunea Europeană şi iată astăzi avem reaşezarea sumelor oficiale în bugetul României astfel încât să fie totul extrem de clar şi de predictibil în ceea ce înseamnă implementarea PNRR”, a mai adăugat acesta.

El a anunţat şi lansarea unei platforme care prezintă stadiul proiectelor din PNRR, oferind informaţii despre evoluţia acestora.

„Discutăm de tabloul de bord PNRR pe care îl găsiţi deja pe pagina Ministerului Fondurilor, Investiţiile şi Proiectele Europene. (...) Discutăm astăzi de o premieră clară în administraţia românească şi, atenţie, lucrul acesta vine din partea Comisiei Europeane chiar, o bună practică la nivel european. Deci dintr-un PNRR blocat, ajungem să avem într-adevăr o bună practică în ceea înseamnă prezentarea, transparenţa şi gestiunea PNRR”, a explicat ministrul.

Pîslaru a anunțat că platforma cuprinde peste 21.000 de proiecte care pot fi vizualizate în detaliu.

„Observăm noua alocare de 21,4 miliarde de euro şi vedem unde suntem astăzi. Suntem aproape la 9 miliarde de cheltuieli, până la sfârşitul anului cred că vom ajunge undeva spre 10, deci cam la jumătate din PNRR, deja plătit pentru proiectele care sunt în derulare, încasările de 10,7 şi ce este foarte important este că introducem o hartă. Şi pe harta aceasta vedem de fapt despre câte proiecte discutăm, peste 21.000 de proiecte, 21. 262 de proiecte cu o valoare de proiecte care le putem vizualiza”, a mai spus ministrul.

El a spus că, atunci când cineva caută „școală” în platformă, sunt afișate toate cele peste 3.300 de proiecte. De asemenea, tot acolo poate fi consultată lista completă a proiectelor, împreună cu progresul tehnic și cel financiar.