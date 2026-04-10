Pionierul hip-hop-ului, Afrika Bambaataa, a murit la vârsta de 67 de ani

Pionierul hip-hop-ului, Afrika Bambaataa, a murit la vârsta de 67 de ani
Afrika Bambaataa, pionier al hip-hop-ului, a murit joi, în Pennsylvania, la vârsta de 67 de ani, din cauza unor complicații provocate de cancer. „Îngrijorarea mi s-a adâncit și mi s-a rupt inima când am aflat că era adevărat - adormise liniștit și nu s-a mai trezit”, a scris Mick Benzo, prietenul influentului muzician, într-o postare pe Instagram.

Afrika Bambaataa a murit la vârsta de 67 de ani

Rapperul a murit din cauza unor complicații cauzate de cancer pe data de 9 aprilie în Pennsylvania, a relatat TMZ.

„Acum două zile, am vorbit cu Afrika Bambaataa și l-am găsit plin de viață. Astăzi, însă, am început să primesc telefoane despre moartea lui. Îngrijorat, am încercat să dau de el, dar nu am primit niciun răspuns. Îngrijorarea mi s-a adâncit și mi s-a rupt inima când am aflat că era adevărat – adormise în pace și nu s-a mai trezit. Cu profundă tristețe anunțăm trecerea în neființă a lui Afrika Bambaataa, un arhitect pionier și ambasador global al culturii hip-hop”, a scris prietenul lui Afrika Bambaataa.

Ultima postare a lui Bambaataa pe Instagram a fost pe 18 martie, când i-a urat regretatului Sly Stone „La mulți ani în ceruri”.

Cum a devenit cunoscut Afrika Bambaataa

Bambaataa, al cărui nume real era Lance Taylor, a crescut în Bronx, New York, și a devenit cunoscut organizând petreceri în anii ’70. La sfârșitul anilor ’70, a înființat Universal Zulu Nation, un grup format din rapperi cu preocupări sociale și politice și alți artiști implicați în cultura hip-hop.

Afrika Bambaataa

Afrika Bambaataa. Sursa foto: Instagram/Mick Benzo

În 1982, a lansat piesa sa emblematică, „Planet Rock”, care a ajuns pe locul 4 în topul R&B din SUA.

Mai târziu, mai mulți bărbați l-au acuzat că i-ar fi abuzat sexual în anii ’80 și ’90. Totuși, el a negat acuzațiile în 2016. „Sunt nefondate și reprezintă o încercare lașă de a-mi păta reputația și moștenirea în lumea hip-hop-ului în acest moment”, afirma acesta pentru Rolling Stone.

Hip Hop Alliance: „Viziunea sa a transformat Bronxul în leagănul unei culturi”

Într-o declarație făcută joi, Hip Hop Alliance - prima organizație sindicală din hip-hop condusă de vedetele rapului Kurtis Blow, Chuck D și KRS-One - a recunoscut moștenirea sa complexă.

„În calitate de fondator al Universal Zulu Nation, Afrika Bambaataa a contribuit la conturarea identității inițiale a hip-hopului ca mișcare globală bazată pe pace, unitate, iubire și distracție. Viziunea sa a transformat Bronxul în leagănul unei culturi care ajunge astăzi în toate colțurile lumii. Amprenta sa asupra istoriei hip-hopului este incontestabilă și va rămâne pentru totdeauna parte integrantă a istoriei de origine a acestei culturi”, se arată în comunicat.

