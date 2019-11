Îngrijorarea lui Radu Gănescu este amplificată și de faptul că nu se cunoaște încă numărul și nici numele moleculelor retrase, mai ales a celor fără alternative terapeutice, iar din partea Ministerului Sănătății nu vine niciun răspuns, spune președintele COPAC.

„Nu am reușit să primim o listă clară, o informație cu privire la medicamentele care au alternative din cele 71 rămase și care sunt fără alternative. Am înțeles doar că 18 erau fără alternative, iar acum nu mai am nicio informație clară. Comunicatul nu clarifică nimic. El spune că totul e o dezinformare și că nu e nicio problemă și că pacienții au tratament.

Trebuia făcută o listă oficială cu cele 71 de medicamente de către Ministerul Sănătății, să fi fost trimisă către profesioniști, către medici, fiindcă așa ne-am trezit că medicii au primit de la 1 noiembrie pacienții în cabinet și nu au putut să le dea anumite tratamente. Iar acest haos nu este numai în cabinetele medicilor de familie, ci și în spital. E un haos și o criză! Pacienții au fost trimiși acasă până își dă seama lumea despre ce este vorba, fiindcă nici medicii nu au știut toți. Ne chinuim de vreo doi ani să introducem în piață 60 de molecule noi, iar acum printr-o simplă decizie am renunțat la 70, deci un pas înainte și doi înapoi.”, a declarat Radu Gănescu pentru 360medical.

Numărul pacienților care au de suferit în urma retragerii de pe piață a anumitor medicamente pare să fie destul de mare, cu toate că nu se știe un număr exact.

„Pot spune că unele din moleculele de pe această listă sunt luate de 30.000 de pacienți, numai dacă luăm în discuție o moleculă. Dacă vorbim de 71 de molecule și facem o medie. între 5000-10000 de pacienți pe moleculă, ajungem la sute de mii de pacienți afectați”, declară Radu Gănescu.

Potrivit președintelui COPAC, în România au existat situații în care, din cauza faptului că s-au retras anumite medicamente, medicii nu au mai avut cu ce să își trateze pacienții, din două alternative.

„Am adus pe nevoi speciale. Riscul major e ca anul viitor și aceste alternative să fie retrase de pe piață. Vom rămâne fără tratament, fiindcă nu tratăm

boala de fond: politica prețului. Noi în fiecare an nu facem altceva decât să spunem lasă că avem alternative sau să aducem pe nevoi speciale.

În România tratăm 400.000 de pacienți pe an prin autorizație de nevoi speciale (ANS). Este foarte mult, gândindu-ne că această autorizație se eliberează numai în caz de urgență și pe termen limitat. Dar noi am ajuns să tratăm anual sute de pacienți prin ANS, scuzați-mă de ce mai avem politica medicamentului?”

Întrebat cine crede că este vinovatul pentru toată această situație, Radu Gănescu a declarat.

„Crize avem în fiecare zi în sănătate, dar problema este că zi de zi sunt efecte negative asupra pacienților. Suntem o țară în care doar tăiem niște numere, iar numerele se transformă în decese. (…)

După o astfel de decizie la nivel administrativ aș vrea să știu câți pacienți mor la sfârșitul zilei pentru că nu au mai avut tratament. Contorizează cineva? Cine răspunde? Cine e persoana responsabilă care va răspunde dacă pacienții nu mai pot să-și ia tratamentul, sunt nevoiți să-l schimbe și au reacții adverse, sunt nevoiți să-și cumpere din altă țară medicamente și nu au bani să facă asta și fac complicații, mor? Cine plătește la sfârșitul zilei?”, a încheiat președintele COPAC.

