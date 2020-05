Pimen, Teodosie, termoscanare, măști… Când Facebook vorbește pentru tine

Cum eram de jurnă să scriu editorialul, am început să caut idei. Așa că am intrat și pe Facebook. Am găsit câteva lucruri pe care mi-ar fi plăcut să le spun eu, dar scrise mai bine decât aș fi reușit eu s-o fac. Cărțile se fac din cărți, de ce nu s-ar face și editorialele din postările mai deștepte ale altora? (Bine, nu m-am putut abține și am strecurat și câteva postări personale). Deci: