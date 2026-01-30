Piața imobiliară din Republica Moldova înregistrează cea mai mare scădere din ultimii 15 ani, cu tranzacții afectate în special în Chișinău

Republica Moldova. Piața imobiliară din Republica Moldova a înregistrat în 2025 cea mai severă scădere a tranzacțiilor din ultimii 15 ani, potrivit datelor prezentate de expertul Veaceslav Ioniță, de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”. La nivel național s-au consemnat 31.200 de tranzacții, față de 45.200 în 2024, iar segmentul cel mai afectat a fost cel al apartamentelor din municipiul Chișinău.

„Nu vreau să folosesc cuvântul prăbușit, însă scăderea numărului de tranzacții este dramatică. În municipiul Chișinău au fost încheiate doar 14.000 de tranzacții cu apartamente, iar acestea reprezintă 45% din totalul vânzărilor de locuințe la nivel național”, a explicat Ioniță într-o analiză publică din 30 ianuarie.

Caselor individuale din afara capitalei le revin 8.500 de contracte, reprezentând 27% din total. Apartamentele din afara Chișinăului s-au vândut în număr de 6.600 (21%), iar casele individuale din municipiul Chișinău – 2.000 (7%). „Dacă casele individuale au înregistrat variații mai reduse, apartamentele sunt principalul factor al declinului pieței”, a subliniat expertul.

Față de 2024, când în Chișinău s-au vândut 23.700 de apartamente, scăderea este de aproape 41%. În total, în capitală s-au tranzacționat 59,2% din apartamentele vândute la nivel național, urmată de Bălți cu 9,6%, suburbiile Chișinăului cu 8,7%, Ungheni – 2,2% și Orhei – 2%. Restul raioanelor au ponderi sub 2%.

Potrivit lui Ioniță, evoluția pieței din Chișinău influențează direct și situația din restul țării prin așa-numitul „coeficient de schimbare”. „O parte din cei care cumpără apartamente în Chișinău își vând mai întâi locuințele din alte regiuni. Dacă apartamentele din Chișinău nu se vând, scade și numărul de tranzacții în țară”, a explicat expertul.

Numărul redus de tranzacții generează incertitudini privind prețurile și contribuie la menținerea unor valori ridicate.

„Piața noastră este mică și imatură. În România, județul Ilfov are 90 de tranzacții la 1.000 de locuitori, București – 68, Brașov – 60. Republica Moldova este aproape la jumătate”, a afirmat acesta.

Un fenomen notabil în 2025 a fost creșterea tranzacțiilor ipotecare.

„În perioada 2010-2020, doar 15-20% din apartamente erau achiziționate prin credit ipotecar. În 2025, 60% din apartamentele din Chișinău au fost cumpărate prin ipotecă”, a menționat Ioniță.

Numărul creditelor ipotecare contractate a atins 8.300, cu o medie de 2.000 de credite acordate pe trimestru. Deși volumul tranzacțiilor este redus, necesitatea locuințelor rămâne ridicată, menținând presiuni asupra prețurilor și generând incertitudini pentru perioada următoare.