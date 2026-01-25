Petrolierul Grinch, suspectat că face parte din flota fantomă rusă, confiscat lângă Marsilia pentru anchetă

Petrolierul Grinch, suspectat că face parte din flota fantomă a Rusiei, a fost escortat de Marina Franceză și ancorat în noaptea de sâmbătă spre duminică în Golful Fos, la aproximativ 50 de kilometri nord-vest de Marsilia, a transmis Prefectura Maritime a Mediteranei, citată de AFP.

Nava va fi predată autorităților judiciare și va rămâne la dispoziția procurorului din Marsilia, în cadrul unei anchete preliminare privind neafișarea drapelului.

Petrolierul Grinch a fost interceptat joi dimineață în apele internaționale ale Mării Alboran, între Spania și Africa de Nord, „cu asistența mai multor aliați ai noștri”, inclusiv a Regatului Unit, a declarat președintele francez Emmanuel Macron.

Prefectura Maritimă a precizat că în jurul ancorajului navei au fost instituite „zone de excludere nautică și aeriană”, iar măsurile au fost luate pentru a permite continuarea anchetelor în condiții de siguranță și securitate. Parchetul, împreună cu anchetatorii din cadrul jandarmeriei maritime, urmează să efectueze verificări suplimentare.

Petrolierul, lung de 249 de metri, apare sub numele Grinch pe lista navelor din flota fantomă rusă sancționată de Regatul Unit, și sub denumirea Carl pe lista Uniunii Europene și a Statelor Unite. Aproximativ 598 de nave suspectate că aparțin acestei flote fantomă sunt supuse sancțiunilor UE.