Petrescu a refuzat naționala, însă Hagi vine cu o propunere: „A jucat la nivel mare și poate să compenseze lipsa de experiență”

Gheorghe Hagi a vorbit despre situația actuală de la echipa națională de fotbal a României. Legendarul susține că nu comentează deciziile altor nume sonore care au refuzat colaborarea cu FRF, însă vine cu o propunere. Adrian Mutu pare să fie omul perfect care să conducă naționala la noi victorii.

La finalul meciului cu Dinamo, Hagi a avut doar cuvinte de laudă la adresa „briliantului” și susține că este un om care cunoaște fotbal. Nu are experiență ca antrenor, însă acest aspect se poate compensa cu numeroasele meciuri jucate la nivel mare. I-a lăsat o impresie bună și are încredere că poate conduce echipa națională spre noi victorii încă de anul viitor.

„E un campion, un jucător fantastic, un antrenor la început. Nu eu decid, dar ce am văzut, l-am analizat, am jucat şi contra lui, am văzut personalitate, ştie fotbal, cunoaşte fotbal. A jucat la nivel mare şi poate să compenseze lipsa de experienţă, e dedicat, arătă încredibil pe bancă. Mi-a plăcut de el. (n.r. – despre Dan Petrescu că a refuzat echipa naţională) Nu ştiu ce a făcut, nu mă bag la lucrurile astea, sunt lucrurile lui, el ştie cel mai bine şi a luat decizia”, a declarat Hagi, la microfonul televiziunilor care a transmit Liga I.

Dan Petrescu a refuzat banca echipei naționale. Cristian Balaj a făcut anunțul

Au fost multe nume sonore pe lista celor de la FRF, printre care și Dan Petrescu. Acesta este antrenor la CFR Cluj, campioana României, și se pare că nu are de gând să renunțe la echipa sa. Președintele clubului sportiv, Cristian Balaj, a făcut astăzi publică decizia luată alături de antrenor.

„În urma discuţiilor purtate azi, atât clubul, cât şi Dan Petrescu au decis să continue împreună proiectul început la CFR. Ne bucurăm, suntem fericiţi, e un antrenor în care avem încredere şi un om de cuvânt”, a declarat Balaj.

Înainte ca echipa națională de fotbal să rămână fără antrenor, aceasta a ratat calificarea la Cupa Mondială din 2022. Tricolorii vor reveni în competiție la anul viitor, în Liga Națiunilor, într-o grupă cu Bosnia-Herţegovina, Finlanda, Muntenegru. Înainte de Ligă, naționala va juca două meciuri amicale. Primul este programat pe 29 martie, în deplasare, cu Israel.