Ianis Hagi, despre perioada care l-a transformat într-un jucător de nivel ridicat: „Am învățat partea murdară a fotbalului”

Ianis Hagi a fost titular și a evoluat 90 de minute în meciul pe care echipa sa, Glasgow Rangers, l-a câștigat, sâmbătă, în campionat, în fața celor de la Dundee United, cu scorul de 1-0. La final, mijlocașul român a vorbit despre evoluția carierei sale și despre influența pe care a avut-o asupra sa Steven Gerrard. Antrenor cu care Ianis a lucrat la Rangers și care a plecat să lucreze în Premier League, la Aston Villa.

Ianis Hagi, despre progresul făcut sub comanda antrenorului Steven Gerard

„Am avut privilegiul de a fi antrenat de Steven Gerrard. Am progresat mult, am devenit un jucător complet datorită lui. Am învățat partea murdară a fotbalului. Nu eram obișnuit cu asta.

Acum sunt pregătit de un antrenor care a jucat la acel mai înalt nivel, căpitan inclusiv la națională, iar asta îmi va duce jocul la următorul nivel. Ador modul în care vede fotbalul, îmi place că îmi oferă șansa de a juca în mai multe poziții. Îmi place totul foarte mult. Sunt deschis pentru noi provocări și nu mă culc pe o ureche”, a spus Ianis Hagi la conferința de presă.

„Îmi place mult să joc la mijloc, să am multe atingeri, să primesc mingea în spațiile libere”

În ceea ce privește confruntarea cu Dundee, internaționalul român a afirmat: „A fost un meci greu, încă din primul minut. Cred că jocul nostru nu a fost cel mai bun azi. Sunt momente într-un sezon când mingea nu circulă cum trebuie, când noi nu ne mișcăm așa cum ar trebui. Atunci trebuie să fim uniți și să o scoatem la capăt.

Îmi place mult să joc la mijloc, să am multe atingeri, să primesc mingea în spațiile libere. Mi-a plăcut poziția mea din repriza secundă, când mi-am putut ajuta colegii. Sunt foarte fericit că am reușit să obținem punctele. La pauză am schimbat strategia, staff-ul a luat deciziile potrivite, au făcut o treabă foarte bună.”