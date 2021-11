Ianis Hagi vede un tată în Steven Gerrard, antrenorul de la Rangers. Ce asemănări există între englez și „Rege”

Ianis Hagi a vorbit despre antrenorul lui Glasgow Rangers, englezul Steven Gerrard, fost mare internațional și căpitan al echipei FC Liverpool. Mijlocașul echipei scoțiene este de părere că există similitudini între tatăl său, Gică Hagi, și tehnicianul campioanei Scoției.

Ianis Hagi a găsit asemănări între tatăl său și Steven Gerrard

„Ce mi-a plăcut cel mai mult la Steven Gerrard e că am descoperit anumite similarități între el și tata, ca mentalitate. S-a întâmplat ca după meciuri, indiferent dacă făceam egal sau câștigam, Gerrard și tată să aibă același discurs. Asta m-a surprins plăcut și mi-a confirmat că am crescut într-un mediu bun și am fost antrenat de un mare jucător și antrenor, aici mă refer la tata.

Mergând afară și fiind antrenat acum de o legendă a fotbalului (n.r. – Steven Gerrard) mi-a confirmat foarte multe chestii învățate în trecut și sunt foarte fericit”, a afirmat Ianis într-un interviu acordat pentru „Gazeta Sporturilor”.

Mijlocașul echipei naționale a României a dat detalii și despre relația pe care o are cu tatăl său. Și, bineînțeles, nu totul se rezumă la discuții despre fotbal.

„E deschis mereu să vorbim despre subiectele care îmi plac”

„Nu vorbim doar despre fotbal, avem și alte subiecte, dar indiferent despre ce subiect vorbim, ajungem să terminăm tot cu fotbalul. El este foarte pasionat, eu sunt foarte pasionat, iubesc acest sport și e greu să nu ajungem să vorbim despre fotbal.

E deschis mereu să vorbim despre subiectele care îmi plac, despre hobby-urile mele. Ajungem să discutăm și despre baschet, despre Formula 1, dar și despre alte întrebări pe care le am. E un tată foarte deschis, la care pot apela mereu.

ata vede majoritatea meciurilor! Relația mea cu el va fi mereu la fel, relație tată-fiu. E clar că nu ne mai vedem atât de des, nu mai e atât de aproape de mine pentru a-mi corecta orice greșeală din fotbal sau din viață.

Am ajuns la o vârstă și am învățat multe datorită lui și mamei mele și pot să spun că am plecat de acasă să mă descurc singur. E greu să nu vorbesc despre fotbal cu el. Fiind și antrenor, e greu să nu mă ajute, să nu-și dea cu părerea și sunt recunoscător că am avantajul ăsta”, a mai afirmat Ianis pentru sursa citată.