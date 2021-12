Infectată cu Covid, Emma Răducanu a fost votată Personalitatea Sportivă a Anului 2021. Prințul William i-a transmis felicitări campioanei la US Open

Emma Răducanu a privit ceremonia de decernare a premiului BBC din auto-izolare, după ce a fost testată pozitiv la Covid-19 săptămâna trecută, în timpul unui turneu la Abu-Dhabi. Clasată pe primul loc în Marea Britanie în rândul celor mai populare sportive, Emma Răducanu (19 ani) devine prima jucătoare de tenis care a fost desemnată Personalitatea Sportivă a Anului de la Virginia Wade în 1977 – ultima britanică care a câștigat un titlu de Grand Slam la simplu. Andy Murray a fost ultimul jucător de tenis care a câștigat premiul. Emma Răducanu este prima femeie care a câștigat premiul BBC de la Zara Phillips, în 2006.

Prezentat de Gary Lineker, Clare Balding, Gabby Logan și Alex Scott, Personalitatea sportivă a anului 2021 a fost transmis în direct de la MediaCityUK.

Emma Răducanu, pe atunci în vârstă de 18 ani, a pus capăt așteptării de 44 de ani a Marii Britanii pentru o campioană feminină de Grand Slam la simplu cu victoria ei remarcabilă la Flushing Meadows. „Cea mai nouă senzație a tenisului mondial s-a născut în Ontario, Canada, pe 13 noiembrie 2002. A crescut la Londra, iar tatăl este român și mama chinezoaică. Ian si Renee Răducanu sunt profesioniști în industria financiară română și chineză. Cei doi s-au mutat la Londra când fiica lor avea 2 ani”, scria EVZ.

Cine au fost nominalizații la Personalitatea Sportivă a Anului 2021

Într-un vot public, săritorul la trambulină Tom Daley s-a clasat pe locul al doilea, iar înotătorul Adam Peaty a fost pe locul trei. Atacantul de la Manchester City Raheem Sterling, boxerul Tyson Fury și cea mai de succes paralimpică din Marea Britanie, Sarah Storey au fost, de asemenea, selectați pentru premiul principal.

„Este o mare onoare doar să fiu printre acești nominalizați. Felicitări vouă și tuturor realizărilor voastre”, a spus Emma Răducanu după anunțarea rezultatului.

„Sunt fericită și pentru tenisul britanic și că am reușit să obțin acest premiu…Mulțumesc tuturor fanilor și alegătorilor, anul acesta a fost nebunesc. Energia din acest an când am jucat la Wimbledon în fața publicului meu de acasă – asta a fost ceva ce nu am mai simțit până acum. Vreau să mulțumesc și echipei mele. Felicitări și celorlalte echipe nominalizate, este un efort de echipă”, a mai spus Emma Răducanu la BBC.

Kate și William salută „anul cu adevărat incredibil” al Emmei Răducanu după triumful de la BBC

Ducele și Ducesa de Cambridge au scris imediat după anunțarea rezultatului votului popular de la BBC: „Felicitări @EmmaRaducanu pentru un an cu adevărat incredibil”.

Câștigând titlul de la US Open în septembrie 2021, cu o victorie cu 6-4 și 6-3 în fața colegei Leylah Fernandez, Emma Răducanu a devenit:

Cea mai tânără campioană feminină de Grand Slam de la victoria lui Maria Sharapova la Wimbledon în 2004

Cea mai tânără britanică care a câștigat un titlu de Grand Slam

Prima femeie care a câștigat US Open fără să piardă un set la Serena Williams din 2014

Încă de la o vârstă fragedă, actuala campioană mondială a practicat golf, balet, călărie, schi, baschet, tenis de masă, motocros și go-kart.

În Anglia, de la vârsta de 5 ani a fost văzută ca o viitoare vedetă mondială a tenisului. Părinții ei, exigenți cum îi descrie campioana, au vrut ca ea să se concentreze asupra studiilor. Cea care a reușit o performanță remarcabilă a jucat puțin în ultimii doi ani din cauza pandemiei, dar și a pregătirii pentru examene. Cu doar câteva săptămâni înainte de triumful epic de la US Open, Emma a avut bacalaureatul

În Anglia, de la vârsta de 5 ani a fost văzută ca o viitoare vedetă mondială a tenisului. Părinții ei, exigenți cum îi descrie campioana, au vrut ca ea să se concentreze asupra studiilor. Cea care a reușit o performanță remarcabilă a jucat puțin în ultimii doi ani din cauza pandemiei, dar și a pregătirii pentru examene. Cu doar câteva săptămani înainte de triumful epic de la US Open, Emma a avut bacalaureatul”, scria EVZ.