Petrea Daea, bilanț la final de an: „2,9 miliarde euro, bani care au fost puşi la dispoziţia fermierilor la timpul potrivit”

„Am realizat în cele şase luni de activitate, fără două săptămâni, 77 de acte normative care au venit în sprijinul agricultorilor români, punându-le la dispoziţie toate formele de sprijin prevăzute în programele naţionale şi în programele pe care le-am stabilit, în colaborare şi în legătură directă cu Comisia Europeană, dându-le la timp banii. (…) Astăzi, în România, suntem în situaţia de a raporta ţării că am adus, prin acest mecanism cunoscut şi gestionat de două agenţii ale României, APIA şi AFIR, 2,9 miliarde euro, bani care au fost puşi la dispoziţia fermierilor la timpul potrivit, iar acum se află în bugetul ţării pentru a putea alimenta alte nevoi pe care le are ţara – şi nu sunt puţine. În acelaşi timp, am plătit fermierilor 1,9 miliarde euro. Toate aceste sume au avut un singur scop, indiferent de situaţie şi mai ales atunci când fermierul are nevoie – să fim lângă el, în aşa fel încât să putem să realizăm şi în ani grei, ceea ce am stabilit în Programul de guvernare. Lucrurile acestea au fost posibile datorită colaborării excepţionale în cadrul Guvernului – şi o spune un om pe care îl cunoaşteţi de-a lungul vremii – o colaborare excepţională cu toţi miniştrii, o înţelegere perfectă cu cu premierul”, a spus şeful de la Agricultură.

Potrivit acestuia, au fost aduse „la zi” toate plăţile, inclusiv acele sume destinate fermierilor care au pierdut producţia.

„În România am realizat necesarul de grâu şi o cantitate importantă pentru export, într-un an greu. Am realizat producţia de floarea-soarelui necesară consumului propriu şi excedent pentru export. Din nefericire, am pierdut mult la cultura porumbului, dar, cu toate acestea, România are necesarul de consum intern şi are şi posibilitatea de a exporta, o cantitate, e adevărat mai mică faţă de ultimii ani”, a adăugat el.