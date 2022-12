După ce a jignit un reporter spunând că e gras şi n-ar mai trebui să cumpere jumări, Petre Daea şi-a cerut scuze: „Este corpolent, nu gras”

În acest context, ministrul Petre Daea a dorit să lămurească lucrurile cu privire la acel dialog nefericit spunând că nu a avut intenția de a-l jigni pe reporterul TVR căruia i-a spus că la „mărimea” și „volumul” lui nu ar trebui să cumpere jumări.

Între ministrul Agriculturii şi reporterul de la TVR a avut loc un schimb de replici:

Reporter: „Credeam că aveți o problemă cu persoanele grase.

Petre Daea: Nu, nu, n-am niciun fel de problemă. N-am niciun fel de problemă. Am tot timpul dragoste față de oameni, indiferent cum arată. Iar dumneavoastră arătați atât de bine, încât vă ofer o jumară. Ia luați-o dumneavoastră, să vedeți cât de bună este.

Reporter: Păi, m-ați făcut gras și acuma…

P.D.: Nu vă fac gras, vă fac cum sunteți”.

Petre Daea, vine cu clarificări şi-şi cere scuze

Ministrul Petre Daea a tinut să facă lămuriri cu privire la acel incident nefericit, spunând: „Vă rog să mă credeți şi îmi cer scuze dacă dumnealui s-a simțit că este corpolent. Dacă am discriminat pe cineva îmi cer scuze”.

„Nu jignesc pe nimeni, iar dumnealui nu trebuie să o ia ca o jignire. Nu l-am jignit şi nu jignesc pe nimeni. Am făcut şi eu un raport de imaginație atunci, vis-a-vis de întrebarea domniei sale ca i-am spus că nu trebuie să mănânci dumneata un kilogram de jumări. Vă rog să mă credeți şi îmi cer scuze dacă dumnealui s-a simțit că este corpolent. Dacă am discriminat pe cineva îmi cer scuze”, a declarat Petre Daea.

Ministrul Agriculturii l-a sunat pe reporter să-şi ceară scuze

Ministrul a recunoscut că l-a sunat personal pe jurnalistul cu pricina și că acesta pentru a problema cu jumările care au și ele rolul lor într-un meniu.

„Din orice discuție învățăm câte ceva, de aceea suntem în dialog tot timpul. Am învățat un lucru foarte important și anume să nu jignesc pe nimeni și nu am jignit pe nimeni și nu am vrut sa jignesc pe nimeni.

L-am căutat și la telefon, i-am dat și un sfat prietenesc spunând că nu este bine că jumările astea au și ele rolul lor într-un meniu. Eu mă comport cu răspundere și în interior și în afară.

A fost un dialog pur și simplu între doi oameni care se respectă, să știți că îl respect. Dumnealui este corpolent, nu este gras”, a explicat ministrul Petre Dea la antena3.ro.