Petre Roman: USR deține chei ale politicii, dar nu deschid niciun drum. Soluții bolșevice

Fostul prim-ministru Petre Roman a lansat sâmbătă seară, într-o intervenție televizată, o serie de critici severe la adresa USR și AUR, partide pe care le acuză că nu oferă răspunsuri concrete la problemele societății, într-un context politic marcat de degradare și neîncredere.

Invitat într-o emisiune, Petre Roman a analizat atmosfera apăsătoare de conflict și dezbinare care se resimte astăzi atât în politică, cât și în societatea românească, explicând-o printr-o degradare treptată și de durată a modului în care a fost exercitat actul politic.

„Dezbinarea politică este prezentă în mai multe țări, din păcate. Ce vedem acum este rezultatul unei acumulări în timp. În ultimii 10-15 ani, (în România – n.r.) am avut un declin constant în politică”, a spus fostul premier la România TV.

„Și au motive serioase pentru această neîncredere, care duce și la opinii radicale. Politica există pentru a aduce soluții viabile și a le realiza. (…) Avem un fel de configurație politică, dar nu avem un plan de acțiune. Asta e partea care mă doare în acest moment”, a afirmat Petre Roman.

De asemenea, Petre Roman s-a referit la politicile de austeritate promovate de actualul guvern, apreciind că acestea sunt lipsite de coerență și că nu sunt armonizate într-un cadru clar și eficient.

„Măsurile trebuie să se articuleze între ele”, a subliniat Roman, reproșând totodată modul în care autoritățile au comunicat populației problema deficitului și a datoriei publice.

„Prezentarea problemei datoriei publice este agresivă. Nu te duci la oameni să le spui că ei sunt de vină! Cei care sunt responsabili (pentru deficitul bugetar – n.r.) vin și spun ‘uite cum o să facem’. Păi nu te cred! (…) Trebuie să pansăm rănile, nu să tăiem unde curge sânge”, a declarat fostul premier.

În acest context, el a invocat cazul pensionarilor, subliniind că pentru o mare parte dintre aceștia pensia reprezintă singura sursă de venit și că nu pot accepta amânarea unor drepturi stabilite prin lege, precum indexarea pensiilor, decizie prorogată în ianuarie 2026 pentru al doilea an la rând, a arătat Petre Roman.

În partea finală a intervenției, Petre Roman a avut un discurs extrem de critic la adresa USR, partid pe care l-a catalogat drept „bolșevic”, invocând modul în care sunt făcute numirile în funcții publice.

„Soluția bolșevică a USR – sunt ai mei, îi pun în funcții! (…) Au ajuns să dețină chei ale politicii românești, care însă nu deschid drumuri”, a spus el.

Criticile sale au vizat și AUR. Petre Roman a declarat că partidul condus de George Simion nu oferă soluții reale la problemele pe care le invocă frecvent în spațiul public. Referindu-se la această formațiune, el a susținut că „nu au nicio soluție concretă”, ceea ce, în opinia sa, îi descalifică drept o alternativă politică credibilă. Totodată, fostul premier a precizat că susține conceptul de „naționalism patriotic”, chiar dacă această abordare este contestată de o parte a clasei politice.

„N-o să le placă USR-iștilor deloc. Eu cred în valoarea naționalismului patriotic – să arăți că îți pasă de țara ta și că îți iubești neamul”, a conchis fostul premier.