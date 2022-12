Petre Daea susține că prețurile din România sunt mai mici decât în alte state

Petre Daea a spus că poate dovedi faptul că nu în România este cea mai scumpă hrană, chiar dacă prețurile la unele alimente au crescut considerabil în utlima perioadă.

„Preţurile au crescut peste tot în Uniunea Europeană şi la noi au crescut, este o realitate, dar nu este în România cea mai scumpă hrană din Uniunea Europeană. Dacă nu credeţi, să îmi daţi posibilitatea să vă arăt preţurile din ţările unde eu am fost şi pe care le-am fotografiat ca să fac o comparaţie”, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii, Petre Daea.

România are cea mai ieftină hrană din UE

Ministrul a spus că nu a văzut carne de porc mai ieftină ca la noi, după ce i s-a cerut o explicație cu privirea la prețul carcasei de porc ce este 220 de euro, comparativ cu media UE unde este 208 euro.

„Am această preocupare de a cunoaşte exact despre ce este vorba în fiecare loc şi a mă interesa cum pot face eu în ţară cât mai mult şi cât mai bine. Am fost în UE şi mă duc iarăşi săptămâna viitoare şi în fiecare ţară atunci când ajung mă duc în unităţile comerciale. Nu am văzut nicăieri o carne mai ieftină decât în România, în ţările în care am fost”, a susţinut el.

Creșterea prețurilor influențată de trei factori

Potrivit lui Petre Daea creșterea prețurilor este legată de trei mari factori, primul fiind oferta de piață, dată de apariția tot mai frecventă a pestei porcine în România. O a doua problemă „preţurile au crescut peste tot în Europa, iar datele din statisticile UE spun că aceste creşteri sunt cu 40-50% mai mari la produse agroalimentare. Avem şi acel necaz de lângă noi, unde nu mai vorbesc oamenii ci vorbesc armele, şi atunci când vorbesc armele se strică regulile peste tot (…) cu influenţe asupra preţurilor”.

Ultimul factor menționat de ministrul Agriculturii este scumpirea inputurilor. Gazele și electricitatea s-au scumpit foarte mult, ele fiind cele care duc la creșterea prețurilor de producție.

Daea a transmis că nu sunt motive ca prețurile să crească în continuare, în special înainte de Crăciun, potrivit Agerpres.