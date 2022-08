Péter Szijjártó – Vom continua să negociem cu Gazprom, fie că vă place sau nu!

„Fie că vă place sau nu, vom continua să negociem cu Gazprom despre cantitatea de gaze naturale care urmează să fie livrată Ungariei”, a declarat ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, la întâlnirea cu ambasadorii Ungariei, întâlnire care a avut loc ultima oară pe data de 28 februarie a acestui an, la câteva zile după izbucnirea războiului ruso-ucrainean. „Azi trăim într-o lume diferită faţă de cea în care am trăit”, a spus ministrul de externe, care a adăugat că de o jumătate de an acest război face imposibilă viaţa europenilor.

Péter Szijjártó a mai subliniat că succesul electoral confirmă şi performanţele politicii externe ale ţării, în opinia sa, rezultatul alegerilor, care a doborât toate recordurile, mai înseamnă şi consolidarea politicii externe a Ungariei promovate până acum. Alegerile din 2022 au fost similare cu cele din 2018 prin faptul că o problemă de politică externă a dominat perioada de dinaintea alegerilor. „În ultimii ani am fost nevoiţi să desfăşurăm activitatea noastră contra vântului şi de aceea nu ne putem aştepta la milă şi sprijin în această dimensiune. Nici nu vrem şi nici nu avem nevoie”, a precizat Péter Szijjártó, care a adăugat: „În ultima perioadă, Guvernul ungar a avut dreptate în toate chestiunile importante. S-a dovedit că pozițiile și deciziile noastre, atacate de mainstream cu o forță elementară, au fost corecte”.

Drept exemplu, ca patru puncte critice, a amintit de acțiunea decisivă împotriva migrației, asigurarea vaccinurilor eficiente împotriva coronavirusului, indiferent de țara de origine, de sprijinul pentru investiții în loc de ajutoare și de neimplicarea în războiului din Ucraina. Politica de succes este reprezentată de politica bazată pe promovarea intereselor naţionale, ceea ce necesită „o doză mare de inteligență”, dar care aduce vizibil rezultate, a mai spus şeful diplomaţiei ungare, menţionând că strategia de politică externă se bazează pe respect reciproc, iar scopul este construirea celor mai bune relaţii în interesul dezvoltării Ungariei.

„Ambasadorii noştri nu sunt trimişi în străinătate pentru ca noi să dăm indicaţii pentru cum ar trebui făcute treburile acolo, deoarece nu avem nimic de a face cu acestea, ceea ce este valabil şi invers. Nu vom tolera nici în viitor ca un reprezentant al unei alte ţări să creadă că vine aici ca să ne înveţe despre un stil de viaţă mai bun sau despre un alt stil de viaţă pentru că, mulţumim frunos, nu vrem aşa ceva”, a precizat Szijjártó, care a arătat: În zilele noastre trăim într-o epocă a crizelor și a pericolelor şi trebuie să ne protejăm țara de efectele negative, dar pentru aceasta este nevoie, în primul rând, de identificarea pericolelor.

„Se încearcă crearea unei idei, potrivit căreia noi, ungurii, am rămas singuri”

Péter Szijjártó a evidenţiat războiul şi consecinţele de securitate al acestuia, subliniind că Ungaria nu va transporta arme Ucrainei nici în viitor. El a numit, de asemenea, recesiunea economică rezultată din conflictul armat drept o mare provocare, şi a salutat faptul că, în ciuda acestui fapt, exporturile ungare și investițiile ar putea stabili din nou un record în acest an. Péter Szijjártó a vorbit şi despre securitatea energetică şi a subliniat că Guvernul ungar nu cunoaşte niciun compromis în acest domeniu, nu există niciun obiectiv politic internațional care să fie mai presus de responsabilitatea privind aprovizionarea ţării, Budapesta nu este nici măcar dispusă să negocieze despre sancțiunile energetice la nivelul Uniunii Europene.

„Tot ceea ce a făcut partea vestică a Europei din punctul de vedere al aprovizionării cu energie este o înşelătorie, pur și simplu nu este sustenabilă pe măsură ce se apropie iarna (…) Mai devreme sau mai târziu vălul va cădea, regele va fi gol, fie că vor fi, fie că nu vor fi încălzite locuinţele”, a spus Szijjártó, care a mai menţionat că „înlocuirea importurilor rusești nu este posibilă pe termen scurt sau mediu”. În opinia sa, din cauza războiului şi a crizei aprovizionării cu alimente, generată de acest conflict armat, se pot declanşa noi valuri de migraţie, iar în acest caz o politică de la Bruxelles de sprijinire a migrației ar putea fi tragică. Pe de altă partea a subliniat că „în vederea obţinerii unui succes, activitatea firmelor ungare trebuie sprijinită în continuare, precum şi investiţiile companiilor străine în Ungaria. De asemenea, trebuie asigurată aprovizionarea cu energie a ţării, trebuie urmată o politică externă bazată pe un proces decizional suveran, național şi trebuie menţinută stabilitatea politică, motiv pentru care trebuie luate măsuri împotriva tuturor tipurilor de atacuri străine neloiale.

„Aici, în Europa, se încearcă crearea unei idei, potrivit căreia noi, ungurii, am rămas singuri. Pe de o parte, acest lucru nu este adevărat nici în Europa (…), iar pe de altă parte, în afara acestei bule de comunicare europene și nord-americane, respectul Guvernului ungar și, implicit, al politicii externe a ţării se află în mod clar la unul dintre cele mai înalte niveluri din toate timpurile”, a conchis Péter Szijjártó, notează .vg.hu.

(Traducerea Rador)