Monden Peter Kwong, actorul din „Big Trouble in Little China”, a murit în somn







Peter Kwong, actor cunoscut pentru rolurile sale din „The Golden Child” și „Big Trouble in Little China”, a murit în somn în noaptea de marți spre miercuri, la vârsta de 73 de ani.

Debutul lui Peter Kwong

Peter Kwong a avut aproape 90 de roluri în film și televiziune. Născut pe 9 aprilie 1952, actorul și-a făcut debutul în televiziune în 1976, în serialul antologic Visions.

În anii următori, a apărut în episoade ale unor producții precum Black Sheep Squadron, Wonder Woman, The Man From Atlantis, Sword of Justice, Bret Maverick și Cagney & Lacey. Rolul său de debut în cinema a fost în drama Panic in Echo Park (1977).

Cariera și rolurile emblematice din anii 80 și 90

În anii 80, Peter Kwong a avut o activitate intensă în televiziune, apărând în seriale cunoscute precum Little House on the Prairie, 227, Amazing Stories, MacGyver, St. Elsewhere, Dynasty, The A-Team, Scarecrow and Mrs. King, Full House și Tour of Duty.

În 1986, a primit două dintre cele mai recunoscute roluri ale sale: Tommy Tong în comedia-aventură cu Eddie Murphy The Golden Child, și Rain un maestru al artelor marțiale în filmul de acțiune-fantasy regizat de John Carpenter, Big Trouble in Little China.

În anii următori, a continuat să apară în seriale precum Renegade, Malcolm & Eddie, The District, My Wife and Kids, JAG și Curb Your Enthusiasm. Alte filme notabile în care a jucat includ The Presidio (1988), Gleaming the Cube (1989), I’ll Do Anything (1994), Paper Dragons (1996) și Cooties (2014).

Un artist complet și un susținător al comunității actorilor asiatici

În afara platourilor de filmare, Kwong era un artist desăvârșit. A fost un maestru în arte marțiale, specializat în stilul Northern Shaolin kung fu, kata chinezesc și mânuirea armelor tradiționale precum săbii, bastoane, sulițe și nunchaku.

Totodată, era și dansator profesionist, cu stiluri variate de la ballroom și disco, până la fuziuni cu arte marțiale și breakdance. A avut un rol activ în industria de film și televiziune, fiind membru al Consiliului Național al SAG timp de peste un deceniu, precum și în Consiliul Național AFTRA.

A mai făcut parte din Board of Governors al Academiei de Televiziune și din Comitetul Executiv al Actorilor din cadrul Academiei de Arte și Științe Cinematografice. Ultimul său rol creditat a fost vocea personajului Mike în web-seria de comedie Pepito’s Mamadas, difuzată în perioada 2023–2024, scrie forbes.