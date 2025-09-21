Peste o sută de oameni au dispărut în mod misterios, iar cazul nu a fost rezolvat până astăzi

Colonia britanică de pe insula Roanoke a dispărut fără urmă în secolul al XVI-lea. 117 oameni s-au evaporat misterios, iar singura dovadă rămasă a fost un cuvânt cioplit: „CROATOAN”. Misterul persistă și astăzi.

În a doua jumătate a secolului al XVI-lea, Anglia își dorea cu orice preț să concureze cu marile puteri maritime ale vremii, Spania și Franța. Regina Elisabeta I l-a însărcinat pe Sir Walter Raleigh să exploreze și să colonizeze noile teritorii din America de Nord. Prima expediție a avut loc în 1584, când exploratorii englezi au cartografiat zona și au intrat în contact cu triburile algonquine.

În a doua expediție, englezii au ridicat un fort pe insula Roanoke, dar relațiile cu băștinașii s-au deteriorat rapid. Conflictul s-a agravat după uciderea unui șef de trib, ceea ce a creat tensiuni care aveau să persiste.

Cea de-a treia călătorie, din 1587, a fost decisivă. 117 coloniști – bărbați, femei și copii – au părăsit Anglia pentru a se stabili definitiv în Lumea Nouă. Printre ei se afla și nepoata liderului expediției, John White, care a devenit primul copil european născut în America.

Instalați pe insula Roanoke, nou-veniții s-au confruntat cu mari dificultăți. Sosiseră prea târziu pentru a semăna și recolta, astfel că proviziile erau insuficiente. În plus, teama de represalii din partea triburilor ostile era tot mai mare.

John White a reușit să îi mobilizeze pentru a repara fortul și a obține hrană prin vânătoare sau schimburi cu nativii. Totuși, presiunea foametei i-a determinat pe coloniști să ceară întoarcerea în Anglia. White a reușit să îi convingă să rămână, promițând că va aduce provizii.

White a plecat în Anglia, dar izbucnirea războiului cu Spania i-a întârziat planurile. Flota engleză avea nevoie de resurse pentru a înfrunta Armada Spaniolă. Astfel, el s-a întors pe insula Roanoke abia după trei ani, în 1590.

La sosire, a găsit fortul intact și bine întreținut, dar complet gol. Nu existau cadavre, nu existau urme de luptă sau jaf. Un semn enigmatic rămânea însă: cuvântul „CROATOAN” era sculptat pe un stâlp, iar abrevierea „CRO” pe un copac.

Croatoan era numele unei insule aflate în apropiere (astăzi Hatteras), locuită de un trib prietenos cu britanicii. Căutările efectuate în zonă nu au dus însă la găsirea coloniștilor.

De peste patru secole, istoricii, arheologii și cercetătorii au încercat să explice dispariția coloniștilor de pe Roanoke. Ipotezele principale sunt:

Integrarea în triburile native: Unele documente sugerează că supraviețuitorii s-ar fi alăturat tribului Croatoan sau altor comunități din zonă, pentru a scăpa de foamete. Există mențiuni ulterioare despre nativi cu trăsături europene.

Migrarea spre alte teritorii: Coloniștii ar fi putut încerca să părăsească insula și să se stabilească pe continent, dar lipsa resurselor și terenul ostil ar fi dus la dispariția lor.

Exterminarea de către triburile ostile: Deși triburile vecine au negat implicarea, nu există o dovadă clară că un conflict armat nu a avut loc. Totuși, lipsa urmelor de violență ridică semne de întrebare.

Catastrofe naturale: Foametea, bolile sau condițiile climatice extreme ar fi putut decima colonia. Însă rămâne inexplicabil de ce nu au fost găsite trupuri.

Ipoteze mai recente: Unii cercetători americani au emis ipoteza unei relocări spre zona Chesapeake, dar dovezile arheologice sunt insuficiente.

Căutările au continuat timp de mai multe decenii, dar fără rezultat. În secolul XX, mai multe echipe de arheologi au analizat situl și au găsit doar urme fragmentare de ceramică și unelte. Niciuna nu a putut fi asociată fără echivoc cu cei 117 coloniști dispăruți.

National Parks Conservation Association, organizație care administrează zona, recunoaște că „este un mister care s-ar putea să nu fie niciodată rezolvat”, după cum a explicat ghidul Lauren Spier.