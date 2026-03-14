Peste 100 de pistoale și zeci de mii de țigări de contrabandă, găsite de într-un tir din Vama Calafat

O cantitate impresionantă de arme și țigarete de contrabandă a fost descoperită în noaptea de 12 spre 13 martie 2026, în timpul unei acțiuni comune a inspectorilor vamali și polițiștilor de frontieră. Tirul fost oprit a fost oprit pentru control la Calafat, anunță Poliția.

În urma verificărilor, polițiștii au găsit armele ascunse printre bunurile transportate. Dintre acestea, 80 erau pistoale tip Glock cu încărcătoare pentru 19 cartușe, 25 de pistoale tip HS-9 Sub Compact cu câte două încărcătoare fiecare, și un pistol HS-9 Sub Compact cu un încărcător.

„În noaptea de 12 spre 13 martie 2026, în jurul orei 02:00, inspectorii vamali din cadrul Serviciului Echipe Mobile Calafat – Direcția Regională Vamală Craiova, împreună cu lucrători ai Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Calafat, au oprit pentru control un automarfar care circula pe ruta Turcia – Germania”, au anunțat polițiștii.

În același control, oamenii legii au descoperite și aproximativ țigări fără documente de proveniență.

„Totodată, în cadrul aceluiași control, inspectorii vamali au identificat aproximativ 300 de cartușe de țigări de diverse mărci, pentru care nu au fost prezentate documente de proveniență sau de transport”, arată sursa.

Cercetările continuă, autoritățile urmărind stabilirea tuturor circumstanțelor și aplicarea măsurilor legale. Poliția de Frontieră anunță că astfel de acțiuni fac parte din eforturile comune de prevenire a traficului ilegal de bunuri sensibile și de protejare a securității cetățenilor și a pieței Uniunii Europene.

Curtea de Apel Cluj a decis definitiv condamnarea la șase ani și șapte luni de închisoare cu executare a fostei șefe a Postului de Poliție Bârsana, județul Maramureș. Polițista a fost găsită vinovată că, în decembrie 2022, a sustras 4.002 pachete de țigări de contrabandă, depozitate ca probe într-un dosar penal.

Partenerul său a primit o pedeapsă de cinci ani și zece luni de închisoare pentru complicitate și contrabandă. Verdictul a fost pronunțat pe 23 februarie 2026 și este definitiv, neputând fi contestat.