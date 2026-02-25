Fostă șefă din Poliție, trimisă după gratii pentru contrabandă cu țigări. Soțul ei, condamnat pentru complicitate

Fosta șefă a Postului de Poliție Bârsana, județul Maramureș, a primit o condamnare definitivă de șase ani și șapte luni de închisoare cu executare, decisă de Curtea de Apel Cluj. Polițista a fost găsită vinovată că, în decembrie 2022, a sustras 4.002 pachete de țigări de contrabandă, depozitate ca probe într-un dosar penal. Partenerul ei a fost condamnat la cinci ani și zece luni de închisoare pentru complicitate și contrabandă. Verdictul a fost pronunțat pe 23 februarie 2026 și nu mai poate fi contestat.

Conform rechizitoriului, în zilele de 4 și 5 decembrie 2022, polițista a luat din camera de corpuri delicte întreaga cantitate de țigări, descoperită anterior, pe 26 noiembrie 2022, într-un imobil din localitate, ca urmare a unei sesizări din oficiu.

Anchetatorii au arătat că inculpata, împreună cu partenerul și alți doi complici, gestiona și transporta țigările, fiind conștientă că acestea provin din contrabandă și depășesc limita legală.

Procurorii au mai reținut că polițista ar fi determinat o altă angajată să întocmească un document fals, prin care să se arate că la camera de corpuri delicte a fost predată o cantitate mai mică decât cea reală, pentru a acoperi lipsa.

Instanța a admis apelul Parchetului și a reținut circumstanța agravantă a săvârșirii faptelor de trei sau mai multe persoane, stabilind pedeapsa finală.

După pronunțarea verdictului, polițista a explicat că apelul lor a fost respins și că Parchetul a obținut câștig de cauză, precizând că, odată ce motivarea va fi publicată, va analiza împreună cu avocații posibile căi extraordinare de atac.

Deși și-a susținut nevinovăția pe parcursul procesului, aceasta a anunțat că se va preda pentru executarea pedepsei.

„Și dacă în urma verdictului de astăzi trebuie să execut o pedeapsă deși mi-am susținut tot timpul nevinovăția, îmi asum și în acest moment am să mă predau”, a declarat polițista pentru presa locală.

Având în vedere că și partenerul ei a fost condamnat, cei doi copii minori vor rămâne în grija bunicii. Fosta șefă de post a mărturisit că se roagă pentru binele lor și că va încerca să le fie alături.

„Îmi doresc din tot sufletul și mă rog la Dumnezeu să fie bine copiii mei și o să fiu puternică pentru ei”, a mai spus fosta șefă de post din Bârsana.