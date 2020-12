Prognoza meteo pentru 2021 se bazează pe factorii cheie ai climatului global, însă nu cuprinde și evenimente imprevizibile precum erupțiile vulcanilor sau incendiile extrem de puternice, care ar provoca o răcire temporară, potrivit ANM.

„Datorită influenței La Niña în Pacificul tropical temperatura apei oceanului este cu 1.0-2.0 °C sub medie și în aceste condiții potrivit Met Office temperatura medie globală a aerului în 2021 va fi puțin sub cea din anii precedenți (începând cu 2015). La Niña este opusul El Niño și are un efect temporar de răcire asupra temperaturii medii globale”, arată specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie.

„Variabilitatea ciclului La Niña / El Niño este al doilea factor cel mai important în determinarea temperaturii Pământului, în același timp însă temperatura este puternic influențată și de creșterea continutului gazelor cu efect de seră din atmosferă”, a spus Dr. Nick Dunstone, om de știință Met Office.

„Prognoza temperaturii medii globale a aerului pentru 2021 este o valoare medie pe toată planeta. Unele locații se încălzesc mai rapid decât altele. De exemplu, Arctica se încălzește de două ori mai mult față de celelalte regiuni”, a punctat Dr. Doug Smith, unul dintre experții climatologi Met Office.

Din cauza încălzirii globale, temperatura medie va fi mult mai ridicată decât în alți ani

„Este puțin probabil ca temperatura medie globală în 2021 să fie una record (grație influenței La Niña), dar din cauza încălzirii globale aceasta va fi mult mai ridicată decât în alti ani cu o influență majoră La Niña cum ar fi anii 2011 și 2000”, a spus profesorul Adam Scaife, directorul departamentului de prognoză pe termen lung al Met Office.

Rezultatele cercetării efectuate de către Met Office la finalul lui 2019 cu privire la temperatura medie globală a aerului din 2020 coincid cele mai recente observații din acest an (de la 0,99 ° C la 1,23 ° C, cu o estimare centrală de 1,11 ° C). Potrivit datelor culese în ianuarie-octombrie 2020, temperatura medie globală este cu 1,17 ± 0,11° C peste nivelurile perioadei preindustriale (n.red. înainte de anul 1850).