Andreea Mantea a susținut examenul de Bacalaureat acum 15 ani, mai exact în 2005. Deși structura școlară diferă foarte mult în prezent față de acele vremuri, notele sunt tot note și ziua de astăzi.

Așadar, prezentatoare TV nu se mai poate „ascunde”, întrucât acum s-au aflat notele sale de la examenul maturității.

Prezentatoarea Kanal D a încheiat cursurile de la grupul Școlar Sf. Pantelimon din București, iar la BAC a luat note destul de bune.

Andreea Mantea a avut nota 8,50 la Limba și Literatura Română, proba scrisă, 5,50 la proba orală de Română, 8 la Engleză, dar și 7,85 la Geografie. Vedeta TV a fost notată cu 5,70 la Sociologie și 9,60 la Educație Fizică.

Media generală de la BAC obținută de Andreea Mantea a fost cea de 7,40.

După absolvire, Mantea a optat pentru studii universitare și a mers la Facultatea de Relații Economice Interne și Internaționale.

„După ce am intrat pe făgaşul castingurilor, am descoperit o lume nouă, fascinantă: cunoşteam oameni interesanţi, de la care, când am început să apar în reclame şi videoclipuri, am prins ce şi cum înseamnă să fii regizor. Când a fost vorba să dau la facultate, am vrut să-mi depun dosarul la UNATC, la actorie.

Numai că tata nici n-a vrut s-audă de aşa ceva. Mi-a zis că nu vrea să „crească” o muritoare de foame. Ne-am certat îndelung pe tema asta şi, într-un final, ca să-i fac pe plac, am dat la Relaţii Financiar Bancare Interne şi Internaţionale”, a spus bruneta la momentul respectiv, conform Cancan.

Bianca Drăgușanu a susținut examenul la Liceul de Informatică și Petroșani și a avut media de la BAC mai mare decât Andreea Mantea. Deși puțină lume cunoaște aceste detalii blondinei i-a plcăut să învețe, mai ales la Limba și literatura Română unde a obținut nota 9, atât pentru proba orală, cât și pentru cea scriscă.

La Engleză, blondina a obținut un scor de 8,50 la notare.

La matematică a întâmpinat anumite probleme, având cea mai mică notă, și anume 7,20.

Pe aceasta au „salvat-o” notele de la materii precum Tehnica Servicii Consumatorilor și Educaţie Fizică, unde a fost notată cu 10.

Media ei generală pentru BAC a fost cea 8,95.