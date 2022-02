Pericol imens în carnea de pui! Ce substanță periculoasă au găsit în ea

A început în Suedia în 1986, iar odată cu interzicerea utilizării preventive a antibioticelor, interzicerea antimicrobienelor pentru uz neterapeutic s-a răspândit si în Europa dar și în alte părți ale lumii. În ultimii ani, acest lucru s-a reflectat într-o scădere semnificativă a utilizării antibioticelor preventive în multe părți ale lumii dar, din ce reiese din ancheta de mai jos, în România se continuă această practică

Pe piața există la vânzare carne care conține urme de antibiotic, deși utilizarea lor este interzisă în Uniunea Europeană. Folosirea “preventivă” a antibioticelor în creșterea animalelor poate afecta sănătatea oamenilor care mănâncă acele animale, însă unii producători nu par să țină cont de acest „amănunt” legal. „Nu este o practică, sunt derapaje punctuale”, spun reprezentanții industriei alimentare, citate de stirileprotv.

Efectul nociv al antibioticelor asupra sănătății oamenilor este extrem de dezbătut

Datele arată că 25 de mii de europeni mor anual în urma unor infecții, din cauza rezistentei pe care au căpătat-o la antibiotice. Cifra, extrem de mare, a obligat Parlamentul European să modifice legislația. De acum, fermele riscă să fie închise dacă mai dau animalelor medicamente preventiv. Din cele 11 probe analizate, în patru dintre ele laboratorul austriac a identificat prezența unor reziduuri de antibiotic. Toate din grupa chinolone. Vorbim despre substanțe puternice cu care sunt tratați și oamenii.

Rezultatele, în posesia cărora am intrat, arată că reziduurile de antibiotic găsite sunt sub limita admisă. Exista însă specialiști care susțin că orice cantitate de antibiotic ingerată de om ar dăuna.

Ancheta inițiată de sursa menţionată mai sus, a continuat investigația jurnalistică în ferme: Sub pretextul că am fi studenți la Facultatea de Medicină Veterinară, am pătruns într-o fermă de vaci. Aici am văzut cu ochii noștri ilegalități grave: îngrijitorul le injecta antibiotice animalelor, în locul medicului veterinar, și am cumpărat fără rețetă cele mai puternice antibiotice, din două farmacii veterinare.

O altă provocare este modul în care medicii veterinari folosesc antibioticele

„Vedem o mulțime de variații în utilizarea medicamentelor veterinare între țările europene”, a explicat Jeroen Dewulf, profesor de epidemiologie veterinară la Universitatea Ghent din Belgia.

„Rezultate din EFORT,un proiect de cercetare în colaborare, cofinanțat de Uniunea Europeană, a arătat că utilizarea antibioticelor este diferită în funcție de țară. Studiul a analizat 181 de ferme de pui de carne din nouă țări europene și a observat că majoritatea tratamentelor cu antibiotice au fost administrate între ziua unu și ziua a șaptea (47% dintre tratamente).

Un rezultat mai interesant al studiului a fost că am văzut că antibioticele aleatorii au fost folosite pentru probleme intestinale. Medicii veterinari sunt instruiți să afle care bacterii cauzează problemele intestinale și apoi să ia o decizie pentru un anumit/cel mai potrivit produs. În teorie, nu ar trebui să existe prea multe variații în utilizarea produsului între veterinarii din Europa”, a spus Dewulf.

Aceeași problemă a fost observată și în tratamentul afecțiunilor respiratorii la porci unde, de asemenea, au fost folosite o mare varietate de produse în rândul veterinarilor, pentru a trata aceeași problemă, scrie allaboutfeed.