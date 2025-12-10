Pericol de majorare a tarifelor din cauza energiei de avarie. Avertismentul Ministerului Energiei

Republica Moldova. Consumatorii ar putea fi loviți de un nou val de scumpiri la energia electrică, la doar câteva săptămâni după ce Guvernul renunță, de la 1 ianuarie, la compensațiile aplicate în facturi. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, avertizează că tarifele ar putea crește în contextul accesării frecvente a energiei de avarie din România, necesară atunci când sistemul energetic ucrainean suferă destabilizări provocate de atacurile Federației Ruse.

„Ajutorul de avarie nu este o energie electrică achiziționată comercial de Energocom în cadrul contractelor bilaterale sau de pe bursă, este o energie accesată în regim de urgență și prețul este cunoscut abia la începutul lunii următoare. Previziunile vor fi clare la momentul respectiv”, a explicat ministrul Dorin Junghietu.

Potrivit lui, dacă Republica Moldova va fi nevoită să acceseze tot mai des energie de avarie, acest lucru va avea un impact financiar direct asupra operatorilor și, în final, asupra tarifelor achitate de consumatori.

„Desigur, dacă o să accesăm tot mai mult energie de avarie, aceasta o să creeze, eventual, premise pentru a crește tarife, pentru că poartă impact financiar asupra operatorului. Sunt chestii imprevizibile și chestii confidențiale”, a adăugat ministrul.

Creșterea riscului de preluare a energiei de avarie are loc în contextul tensiunilor din sistemul energetic ucrainean, afectat periodic de bombardamentele rusești. Atunci când rețeaua electrică a Ucrainei devine instabilă, fluxurile regionale se dezechilibrează, iar Moldova este obligată să recurgă la sprijinul oferit rapid de operatorii din România.

Aceste intervenții, însă, vin cu un preț ridicat și imposibil de anticipat, ceea ce pune presiune suplimentară pe întreg mecanismul tarifar.

Amintim că, în utlimele zile, Moldelectrica a fost nevoită să solicite deja de două ori ajutor de avarie din România. Este vorba zilele de 6 și 8 decembrie. Aceste livrări sunt separate de cele efectuate de către furnizorul central Energocom, pe bază de contracte comerciale sau la bursele de energie și este mult mai scump.

Menționăm că, în prezent, consumatori casnici din centrul și sudul R. Moldova plătesc un tarif de 3.59 lei/kWh, iar cei din nord – 4 lei/kWh.

Până în luna decembrie curent, toți cetățenii au beneficiat de compensații la energia electrică. Fiecare familie a plătit primii 110 kWh la tariful de până la scumpirile din ianuarie curent. Până atunci, consumatorii deserviți de „Premier Energy” plăteau 2 lei și 34 de bani pentru un kilowatt/oră, iar cei din nordul țării, deserviți de „FEE Nord”, achitau 2 lei și 84 de bani pentru un kilowatt/oră.