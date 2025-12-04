Percheziții la Primăria Chișinău. Funcționari și agenți economici, prinși în scheme de milioane. Ion Ceban acuză de „show-uri politice”. Video

Republica Moldova. Șeful Direcției Locativ-Comunale a Primăriei, Ion Burdiumov, și alți trei funcționari cu funcții de răspundere din cadrul instituției au fost reținuți de ofițerii CNA în urma perchezițiilor de dimineață într-un dosar privind trucarea licitațiilor publice. În urma descinderilor, au fost reținuți și trei responsabili ai unor agenți economici.

Reținerile au fost precedate de perchezițiile desfășurate de ofițerii CNA, împreună cu procurorii Procuraturii municipiului Bălți, care au vizat mai mulți șefi de direcții și servicii din cadrul Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare, precum și reprezentanți ai unor agenți economici suspectați de implicare în scheme ilegale de achiziții.

Potrivit probelor administrate, persoanele vizate ar fi pus în aplicare, începând cu anul 2024 și până în prezent, o schemă de pretindere, acceptare și primire ilegală, sistemică, de comisioane din valoarea licitațiilor adjudecate. În schimbul remunerațiilor ilicite, funcționarii ar fi favorizat anumiți operatori economici în procesul de atribuire a contractelor publice.

În timpul descinderilor au fost ridicate obiecte și documente care probează activitatea infracțională, inclusiv mijloace financiare în diverse valute, în sumă totală de peste 3 milioane de lei.

Șapte persoane au fost reținute pentru 72 de ore și urmează să fie plasate în izolatorul CNA. Urmărirea penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și prejudiciului cauzat bugetului municipal.

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a reacționat imediat, calificând descinderile CNA drept „presiuni politice” și „show-uri” în spațiul public. Edilul a menționat că, de-a lungul anului, mai multe direcții ale Primăriei au fost vizate de percheziții, însă niciun dosar nu a ajuns la o finalitate publică.

„După ce am anunțat că vom vorbi despre creșterea îngrijorătoare a datorii de stat și măsurile ce se impun, astăzi ne-am trezit cu noi percheziții, deja la Direcția generală locativ-comunală și amenajare. Până când nu cunoaștem alte detalii, dar dacă este să vorbim despre o retrospectivă scurtă, ca să nu vorbesc despre presiunile politice pe parcursul anului curent, atunci când am vorbit despre creșterea prețurilor în Parlament și de la alte tribune, au fost percheziții la Direcția Educație, până ziua de astăzi nu cunoaștem niciun fel de detaliu”, a menționat Ceban.

Primarul a criticat modul în care organele anticorupție gestionează comunicarea, afirmând că acestea „umplu spațiul informațional cu descinderi televizate”, în loc să prezinte probe sau soluții concrete:

„În această perioadă trebuie să anunț că sunt diferite presiuni de alt tip, începând cu Autoritatea Națională pentru Integritate asupra diferitor persoane care sunt în funcție de conducere a Primăriei Municipiilor Chișinău, dar și a organelor nemijlocit de drept. Vom vedea cu ce se vor solda toate aceste percheziții și show-uri.”

Amintim că orice persoană se prezumă nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Cercetările în acest caz continuă.