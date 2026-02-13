Percheziții în Maramureș și Satu Mare, într-un dosar privind, printre altele, infracțiunile de viol și agresiune sexuală. Sunt vizați un cadru didactic și doi foști elevi

Polițiștii din Maramureș și Satu Mare efectuează, vineri dimineață, șase percheziții domiciliare într-un dosar penal deosebit de grav, care are ca obiect, printre altele, și infracțiuni de viol, relatează news.ro. Acțiunile au fost coordonate de un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare și au fost puse în aplicare de Serviciul de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

Perchezițiile din Maramureș și Satu Mare vizează trei persoane. Una dintre acestea este cadru didactic la o unitate de învățământ, iar ceilalți doi sunt foști elevi. Ancheta se concentrează pe infracțiuni grave, precum viol, viol în formă continuată, agresiune sexuală și agresiune sexuală în formă continuată.

Autoritățile încearcă să adune probe solide pentru a clarifica implicarea celor trei în faptele de viol, viol în formă continuată, agresiune sexuală și agresiune sexuală în formă continuată investigate.

Pentru siguranța și eficiența operațiunilor, polițiștii maramureșeni au fost sprijiniți de luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale, dar și de polițiștii Serviciului Criminalistic. La acțiuni au participat și colegi de la Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare. Astfel, autoritățile au putut desfășurat perchezițiile în mod coordonat și sub strictă supraveghere.

IPJ Maramureș a subliniat că scopul perchezițiilor este documentarea activității infracționale a celor trei persoane și colectarea de probe care să fie folosite în anchetă.

“Percheziţiile vizează documentarea activităţii infracţionale a trei persoane, una dintre acestea având calitatea de cadru didactic al unei unităţi de învăţământ, iar ceilalţi doi foşti elevi”, menţionează IPJ Maramureş.

Autoritățile fac apel la răbdare și precauție în difuzarea informațiilor. Cercetările sunt în desfășurare, iar fiecare etapă trebuie să respecte procedurile legale și drepturile persoanelor implicate.

Rezultatele perchezițiilor vor fi analizate de procurori pentru a decide măsurile ulterioare, într-un dosar care implică fapte complexe și extrem de grave, inclusiv viol. Ancheta va continua până când toate probele vor fi adunate și clarificările necesare vor fi realizate.