Justitie Percheziții DNA la IPJ Maramureș, la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice







Procurorii DNA au efectuat săptămâna trecută o percheziție la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice (SICE) din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Maramureș.

În urma intervenției, au fost ridicate mai multe calculatoare și documente. Surse citate de jurnalistul Vasile Dale susțin că dosarul a fost deschis in rem, ceea ce înseamnă că ancheta vizează o faptă și nu o persoană anume din cadrul serviciului.

Acțiunea DNA s-a desfășurat miercurea trecută, într-o perioadă în care șeful SICE se afla în concediu de odihnă. Potrivit surselor, acesta urmează să se pensioneze pe 26 august. Direcția Națională Anticorupție nu a oferit până în prezent un punct de vedere oficial, iar IPJ Maramureș a precizat că nu comentează activitățile altor instituții.

Sursele neoficiale mai menționează că în spațiul public s-ar discuta despre presupuse „dispariții misterioase” ale unor probe din dosare, dar aceste informații nu au fost confirmate oficial.

Ancheta in rem urmărește clarificarea faptelor și eventualelor încălcări ale legislației, fără a viza persoane specifice. În mod obișnuit, acest tip de anchetă permite autorităților să investigheze situații complexe cu responsabilitate și imparțialitate, păstrând în același timp drepturile celor implicați.

Serviciul SICE se ocupă de investigarea infracțiunilor economice complexe, cum ar fi fraude fiscale, delapidări și spălări de bani. Ridicarea documentelor și a calculatoarelor sugerează că ancheta ar putea viza modul în care au fost instrumentate anumite dosare sau gestionarea probelor.

Sursele citate de presă subliniază că ancheta se concentrează pe aspecte legate de procedurile interne din SICE și nu asupra unei persoane. Ridicarea calculatoarelor și a documentelor presupune verificări minuțioase ale fișierelor electronice, documentelor contabile și administrative, pentru a stabili dacă au existat nereguli.

De asemenea, ancheta ar putea analiza modul în care au fost gestionate dosarele anterioare, respectarea procedurilor de lucru și eventualele disfuncționalități în fluxurile interne de documente și probe.