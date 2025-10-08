Pensionarii, sub lupa autorităților: Conturile bancare ale britanicilor, verificate pentru prevenirea fraudelor cu beneficii

Conturile bancare ale pensionarilor britanici ar putea deveni subiectul unor verificări riguroase din partea Departamentului pentru Muncă și Pensii (DWP). În urma noilor măsuri de prevenire a fraudelor, instituția ar putea solicita informații din conturile acestora pentru a verifica cine îndeplinește cu adevărat criteriile de eligibilitate pentru beneficiile guvernamentale, potrivit Express.

Noua legislație vizează prevenirea și corectarea erorilor financiare, oferind un mod de aplicare mai eficient de recuperare a sumelor datorate. Potrivit proiectului, băncile vor fi obligate să raporteze orice activitate bancară suspectă, iar Ministerul Muncii și Pensionării (DWP) va putea solicita extrase de cont de la persoanele investigate, deși nu va avea acces direct la conturile acestora.

Măsurile fac parte dintr-un pachet mai amplu care se va aplica beneficiarilor de credit pentru pensii și care se așteaptă să fie adoptat până în aprilie 2026.

Datele recente arată că, în februarie 2025, aproximativ 1,36 milioane de pensionari beneficiau de acest credit, iar în aprilie 2025, plățile în exces pentru pensiile lor au ajuns la 610 milioane de lire sterline. Dintre acestea, 270 de milioane de lire sterline erau rezultate din fraude.

Guvernul britanic a lansat această măsură dură ca parte a unui plan mai larg de a economisi 9,6 miliarde de lire sterline în următorii cinci ani. Această decizie vine în contextul în care se estimează că, doar anul trecut, 7,4 miliarde de lire sterline au fost pierdute din cauza fraudelor legate de beneficii.

Un purtător de cuvânt al Departamentului pentru Muncă și Pensii (DWP) a subliniat că, în cazurile de fraudă sau eroare, fiecare decizie luată privind dreptul la beneficii „va fi evaluată cu atenție”.

„Proiectul de lege privind frauda include o măsură de verificare a eligibilității care va impune băncilor să ofere date despre solicitanții care ar putea primi în mod eronat beneficii, cum ar fi Creditul Universal”, a explicat purtătorul de cuvânt al DWP

Departamentul pentru Pensii și Pensii (DWP) oferă sprijin pentru aproape 24 de milioane de cetățeni prin diversele forme de beneficii pe care le administrează. Ministrul DWP, Liz Kendall, a declarat în luna martie că una din zece persoane solicită indemnizație de boală sau de invaliditate.

Liz Kendall a avertizat că aproape un milion de tineri din Regatul Unit nu sunt implicați în niciun program educațional, de formare profesională sau de angajare.

Și nu este totul, în prezent, aproximativ 2,8 milioane de britanici sunt în șomaj. În același timp, se estimează că numărul celor care vor solicita ajutoare va crește semnificativ în următorul deceniu, urmând să ajungă la 4,3 milioane, dublându-se față de cifra actuală de două milioane. Această creștere este mai accentuată în rândul tinerilor și al celor care se confruntă cu probleme de sănătate mintală.