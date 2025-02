Social Pensionarii se revoltă. Nu vor primi banii nici în februarie







Pensionarii nu vor primi banii nici în februarie.Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a anunțat că unii pensionari vor continua să încaseze pensia neactualizată și în februarie.Potrivit informațiilor disponibile, sistemul informatic nu poate aplica prevederile Legii 360/2023, care a intrat în vigoare la 1 septembrie 2024.

Acest blocaj tehnic a împiedicat procesarea datelor pensionarilor, ceea ce a dus la amânarea plăților. Afectate sunt ersoanele care au dosare noi de pensionare, cât și pe cele care așteaptă recalcularea pensiei. Și cei care au depus cereri pentru pensia pentru limită de vârstă vor avea de suferit , întrucât modificările legislative recente nu pot fi implementate în sistemul actual.

„Asta este răspunsul de la CJP ALBA, referitor la cererea pentru pensie limită de vârstă conform art.56 din legea 360 / 2023, depusă în data de 03 septembrie 2024. Este posibil așa ceva? Au trecut 147 de zile și nu sunt în stare să rezolve un dosar de pensie. Menționez că am avut dosar aprobat pentru pensie anticipată cu penalizare, care nu a fost pus în plată încă din iunie 2023. Ce mare lucru să mai completeze la dosarul vechi, lunile lucrate în plus, aproximativ 1 an și jumătate. Slabi ‘meseriași’ avem la casele județene”, a declarat un pensionar pentru Newsweek.

Pensionarii aleg să iască mai repede la pensie

Unii pensionari aleg să iasă mai repede la pensie pentru a scăpa de probleme.Conform articolului 56 din Legea 360/2023, persoanele care au depășit stagiul complet de cotizare contributiv cu cel puțin cinci ani pot solicita pensia pentru limită de vârstă cu până la cinci ani înaintea împinirii vârstei standard de pensionare.

Nu s-a rezolvat nimic

Cu toate acestea, reducerea vârstei standard de pensionare cu până la cinci ani, prevăzută de lege, nu poate fi cumulată cu alte reduceri stabilite prin alte acte normative. Momentan, pensionarii sunt nevoiți să aștepta ca autoritățile să găsească soluții.