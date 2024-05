Social Pensionarii care primesc câte 1.000 de lei. Măsura nu se aplică în toată țara







Pensionarii au posibilitatea să primească sume suplimentare din partea autorităților locale. Cei din Iași sau Constanța pot primi până la 1.000 de lei. Iată care sunt cerințele pentru pensionari, pentru a beneficia de acești bani.

Autoritățile locale, inițiativă pentru pensionari. Pot primi 1.000 de lei cu o singură condiție

Autoritățile locale au în fiecare an o inițiativă specială pentru pensionari. Vizați de acest gest sunt cei care aniversează anii de căsătorie și pot fi recompensați cu premii în bani, în cadrul unei inițiative menite să celebreze stabilitatea și longevitatea relațiilor de familie. Acest lucru se întâmplă an de an, pe data de 15 mai când este sărbătorită Ziua Internațională a Familiei, sprijinul financiar fiind oferit cuplurilor care sărbătoresc cinci decenii de căsnicie. Începând cu anul 1994, când Guvernul României a decis să marcheze Ziua Familiei Române în fiecare 15 mai, diverse localități din țară organizează ceremonii de premiere.

Cei de la Consiliul Local Iași acordă în fiecare an diplome de onoare și premii în bani familiilor care sărbătoresc nunta de aur. Cuantumul premiilor poate varia între 500 și 1.000 de lei, în funcție de decizia consiliului.

La Constanța pensionarii de 80 de ani sunt și ei premiați

La malul mării, beneficiile sunt extinse de către autoritățile legale pentru cei care reușesc să ajungă la vârste înainte. Sprijinul financiar pentru pensionari este oferit astfel:

Persoanele care împlinesc vârsta de 80 de ani primesc 300 de lei, cei care trec de 90 de ani – 500 de lei, iar cenetarii primesc 1.000 de lei.

Totodată și cuplurile care aniversează cinci decenii de căsătorie primesc un bonus de 300 de lei.

„Primăria Constanța le oferă locuitorilor ei care au împlinit aceste venerabile vârste următoarele sume: 300 de lei seniorilor trecuți de 80 de ani, 500 de lei celor de 90 de ani, 1.000 de lei celor care au împlinit 100 de ani și 300 de lei pentru cei care au petrecut împreună peste jumătate de secol”, spun reprezentanții primăriei.

Sunt însă și o serie de condiții pentru acești pensionari. Pentru a beneficia de acest sprijin financiar, cuplurile trebuie să înainteze autorităților locale o cerere însoțită de certificatul de căsătorie și actele de identitate ale ambilor soți. Acest proces facilitează recunoașterea și sărbătorirea contribuțiilor aduse de aceste familii la dezvoltarea și coeziunea comunităților local

Documentele pot fi depuse și la Centrul de Informare pentru Cetățeni, amplasat în Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, nr.116 C (în incinta City Park Mall, etajul I, aripa nouă), în zilele de luni, marți, miercuri și vineri, între orele 08.30 și 16.30, iar joi între orele 08.30 și 18.30. Pentru informații suplimentare, se poate apela Centrul de Informare pentru Cetățeni la numărul de telefon 0241/485.533, a mai adăugat sursa menționată, citată de Capital.