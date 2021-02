Pensionarii ameninţă „ Guvernul minicinos”. Mesajele pensionarilor sunt din ce în ce mai disperate. Situaţia celor cu pensii mici este din ce în ce mai gravă.

pensionarii sunt pregătiți să iasă din nou în stradă. Totodată, acuză Guvernul de minciună. După ce guvernul Cîţu nu a respectat nici măcar prevederile legii 263, deşi în campanie s-a promis cu totul altceva.

Pensionarii ameninţă: „Noi, pensionarii, am crezut de la început că nu se va da 40%, dar nu am putut nici să gândim că nu se va respecta legea 263, cel puțin inflația. Gândiți-vă că toate s-au dublat, majoritatea pensionarilor sunt la 1.200-1.500 de lei pensie. Deci, nu pot supraviețui. Noi în luna ianuarie am făcut miting pentru a aduce la cunoștință cel puțin inflația”, a declarat reprezentanta pensionarilor din Timiş.

Silvia Petre: „Așa un Guvern mincinos nu a fost niciodată”

Şi continuă: „Au ajuns să-și vândă apartamentele, să se dea în întreținere ca să poată supraviețui. Nu pot să cred la ora actuală, așa un Guvern mincinos nu a fost niciodată. Noi suntem conștienți și cu puținul, nu așteptam 40%, dar nu se poate să nu primim inflația care e stabilită prin lege. Pentru asta am acționat în judecată”, a spus Silvia Petre de la Asociația Uniunea Pensionarilor Timiș, la Sinteza zilei.