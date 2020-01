După votul de marți din Camera Deputaților, prin care au fost eliminate pensiile speciale pentru parlamentari, magistrați și aleși locali, secretarul general adjunct al Guvernului, Cristi Barbu, a postat un comentariu pe pagina sa de Facebook.

„Am promis, am făcut! PNL a eliminat pensiile speciale. Un an de zile ne-au ținut proiectul blocat prin Comisii. Astăzi nu au mai avut ce face și proiectul PNL de eliminare a pensiilor speciale, depus din luna februarie a anului trecut, a fost votat în Parlament. Am făcut dreptate! Fiecare va primi pensie în funcție de cât a contribuit!”, a transmis Cristi Barbu.

Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, cu 247 de voturi „pentru” și 21 de abțineri, în sesiune extraordinară, proiectul de lege privind abrogarea pensiilor speciale, inclusiv pensiile magistraților. Camera Deputaților este forul decizional.

Pentru ca legea să intre în vigoare, ea va trebui să treacă de controlul de constituţionalitate, apoi va merge la președintele României pentru promulgare.

Proiectul de lege inițiat de PNL arată că vor fi eliminate:

– pensiile de serviciu pentru deputaţi şi senatori

– pensiile judecătorilor şi procurorilor, ale personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al Parchetelor

– pensiile funcţionarilor publici cu statut special, ale funcţionarilor publici parlamentari

– pensiile membrilor corpului diplomatic şi consular al României

– pensiile membrilor Curţii Constituţionale şi ale personalului aeronautic civil

– pensiile aleşilor locali, primari şi viceprimari, precum şi preşedinţi şi vicepreşedinţi de Consilii Judeţene

Numărul de beneficiari civili de pensii speciale era, la finele lunii decembrie 2019, de 9.359 persoane, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP).

Pensiile speciale nu sunt calculate pe bază de contributivitate, la fel ca restul pensiilor, ci reprezintă un procent din salariul din ultima perioadă de activitate. De exemplu, pensia medie pentru foștii procurori și judecători este de 18.716 lei, din care 17.409 lei cota suportată din bugetul de stat, iar diferenţa din bugetul asigurărilor sociale de stat. În acest fel, cei care primesc pensii speciale sunt privilegiați comparativ cu pensionarii obișnuiți, care primesc banii de bugetul asigurărilor sociale de stat, pe baza contribuțiilor.

