Pedepse cu executare pentru cei care conduc drogați sau băuți. Lege pentru micuța Anastasia, care a fost ucisă chiar de Ziua Copilului

Micuța Anastasia, o fetiță de patru ani din satul Sticlăria, județul Iași, a fost ucisă de Ziua Copilului, fix acum un an, de o tânără de 23 de ani care nu avea permis de conducere.

Tragedia a avut loc în fața case în care Anastasia locuia alături de părinții ei. Medicii care au ajuns la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a o salva.

După un an, senatorul PSD, Robert Cazanciuc a anunțat că susține proiectul de la Camera Deputaților, prin care Codul Penal urmează să fie modificat, în sensul în care nu se vor mai putea aplica pedepse cu suspendare, pentru cei care comit astfel de fapte, precum cel de la Iași.

”La 1 iunie, se împlineşte 1 an de când Anastasia, un copil de 4 ani a fost ucis în faţa casei de un ‘şofer’ fără permis. Astăzi am depus la Camera Deputaţilor, forul decizional, un amendament care să consfinţească o dată în plus că nici o persoană care se va urca la volanul unui autoturism fără să aibă permis de conducere, sub influenţa alcoolului sau a drogurilor şi va produce accidente în urma cărora vor fi ucişi oameni, nu scapă de închisoare, pedeapsa potrivită pentru cei care nu respectă valoarea supremă pe care dorim să o protejăm: viaţa”, a scris Cazanciuc.

România este pe primul loc în Europa la astfel de infracțiuni

Lipsa unei infrastructuri rutiere adecvate, face din țara noastră o candidată pe primele locuri, într-un top european al țărilor cu cele mai multe accidente mortale sau foarte grave.

Statistica arată că în România au loc de două ori mai multe accidente grave, decât media de la nivelul Uniunii Europene.

”Tragedia fetiţei, pe lângă alte drame pe care le-am observat consternat de-a lungul timpului, mi-a motivat decizia fermă de a relua iniţiativa legislativă prin care îmi doresc să previn cât mai multe accidente rutiere, şi nu doar să scad statistica ţării, ci să să scad efectiv numărul dramelor din familiile unor oameni nevinovaţi. (…) Sper ca legea, în forma amendată, să fie votată cât mai repede şi să ajungă pe masa Preşedintelui României pentru promulgare pentru a opri acest carnagiu în care mor oameni nevinovaţi pe şosele, îngroşând hârtiile statisticilor şi lăsând în urmă lacrimi de durere”, se mai arată în mesaj scris de robert Cazanciuc.

Senatul a votat legea

Prima cameră a Parlamentului investită cu acest proiect de lege a fost Senatul. În data de 6 februarie, toți senatorii prezenți la ședință au decis modificarea Codului penal, și aplicarea pepselor cu executare pentru toți șoferii care conduc sub influența drogurilor, în stare de ebrietate sau fără permis, și care au generat accidente mortale de circulație.

Acum, proiectul urmează să fie dezbătut de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.