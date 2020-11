Despre sora secretă a lui Pepe nu știe foarte multă lume, dat fiind că artisul nu vorbește aproape deloc despre ea. La un moment dat, el a recunoscut că o cunoaște și că existența tinerei, care se numește Rebeka, nu reprezintă un secret pentru familia sa.

„Eu știam de sora mea de când s-a născut. De fraţii mei am aflat cand m-am născut, ca să zic aşa, ei sunt mai mari decât mine. Mai am încă trei fraţi, sunt cel mai mic din familie. Am luat-o ca atare, care e problema? Sora mea e frumoasă, îi seamană lui tata. Îi doresc tot binele din lume”, a povestit Pepe în urmă cu mai mult timp.

Se pare că, în urmă cu aproape 20 de ani, tatăl lui Pepe, Ion Talent, așa cum mai este cunoscut a avut o relație cu o altă femeie, în afara căsătoriei. În urma acestei relații adultere a rezultat Rebeka, care acum a ajuns o domnișoară foarte drăguță care, ce să vezi, mai este și pasionată de muzică.

Chiar dacă relația cu cealaltă femeie a stârnit destule furtuni în căsnicia lui Ion Talent, acesta nu și-a abandonat nici fata, dar nu a renunțat nici la familia pe care a întemeiat-o cu Tatiana, mama lui Pepe. El a crescut-o pe Rebeka și a înconjurat-o cu aceeași dragoste ca și pe ceilalți trei băieți ai săi.

De altfel, bărbatul și-a asumat relația pe care a avut-o cu mama fetei, iar acum se mândrește cu fiica sa.

Pepe divorțează de Raluca Pastramă

Pe de altă parte, în viața de familie a artistului lucrurile sunt departe de a fi în regulă. Pepe tocmai a anunțat că divorțează de soția sa, Raluca Pastramă. Despărțirea se va produce pe cale amiabilă, dat fiind că cei doi au două fetițe pe care doresc să le crească împreună.

„Eu alături de Raluca nu vom mai parcurge același drum. Mai exact, vom divorța în curând. Este o decizie asumată. Mai exact, nu am avut încotro. A hotărât să pună punct relației. În momentul de față, nu mai locuim împreună de mai bine de două săptămâni. Dar de când a hotărât acest lucru, după toate cele discutate și multele încercări de împăcare, ne înțelegem foarte bine.”, a anunțat artistul.