Pe autostrada A2, între Cernavodă şi Constanţa, sunt segmente de drum cu vizibilitatea sub 100 de metri

Centrul Infotrafic din cadrul Poliţiei Române a informat luni, 1 august 2022, că există tronsoane cu ceaţă, ce reduc sub 100 de metri vizibilitatea pe Autostrada A2, între kilometrii 160 – 212 (Cernavodă – Constanţa).

Vizibilitate redusă din cauza ceții pe autostrada A2

Din acest motiv, șoferilor li se recomandă să conducă cu o viteză redusă, să evite oprirea pe benzile de circulaţie ori pe banda de urgenţă, dar și să păstreze o mai mare distanță de siguranță față de restul mașinilor implicate în trafic.

De altfel, Administraţia Naţională de Meteorologie emisese un Cod galben de ceaţă, valabil până luni, 1 august, la ora 08:00, vizate fiind judeţul Constanta: Medgidia, Cernavodă, Murfatlar, Cobadin, Ostrov, Băneasa, Mircea Vodă, Castelu, Poarta Albă, Rasova, Lipniţa, Peştera, Chirnogeni, Independenţa, Oltina, Aliman, Ciocârlia, Amzacea, Cuza Voda, Deleni, Adamclisi, Saligny, Dobromir, Mereni, Seimeni, Ion Corvin, Cerchezu, Dumbrăveni, acolo unde ceaţa a determinat o vizibilitate scăzută chiar și sub 200 de metri local şi sub 50 de metri izolat.

Un alt Cod galben de ceață, ce a fost valabil tot până la ora 08:00, a vizat judeţul Ialomiţa: Feteşti, Stelnica, dar şi judeţul Călăraşi: Modelu, Borcea, Dragalina, Perişoru, Jegălia, Unirea, Ştefan cel Mare, Ştefan Vodă, Dichiseni, conform Hotnews.ro.

O nouă aplicație îi va ajuta pe șoferi să ocolească pericolele din trafic

Aceștia vor putea afla unde sunt reparații, lucrări, aglomerație sau gropi. Proiectul a fost gândit de Compania de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Aplicația a fost inițiată de Compania de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Șoferii vor putea atenționa alte persoane de pericolele din trafic, iar responsabilii drumurilor promit să rezolve problemele într-un timp cât mai scurt.

Platforma va fi asemenatoare cu celelalte aplicații de profil, dar va avea parte de o serie de noi funcționalități. Șoferii pot afla problemele de pe autostrăzi și drumurile naționale, în total 17 mii de km: „Se va numi Punctul Național de Informații și va oferi informații pentru rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi din România. Fiecare cetățean care va dori să afle informații va putea intra pe această hartă și va vedea ce se întâmplă pe un anumit sector de drum. Anul acesta ar trebui să fie gata”, a spus un reprezentant al Ministerului Transporturilor.

„Dacă tot ne apucăm să facem o aplicație de la zero, trebuie s-o facem în primul rând bine din capul locului, de către niște profesioniști. După ce ai făcut aplicația trebuie să o promovezi. Dacă n-o promovezi este o ocazie perfectă să șifonezi niște bani publici și doar să stai cu o aplicație la sertar pe care n-o folosește nimeni”, a declarat președintele executiv al Asociației Pro Infrastructură.