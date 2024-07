Monstrul din Marea Chinei de Sud. Nava cu care China comunistă își intimidează vecinii

Filipine. Paza de coastă chineză a trimis cea mai mare navă din dotare la în apropiere de insula filipineză Palawan. Este o acțiune de intimidare, susțin specialiștii în politică externă, pentru vecinii săi.

China încearcă să-și impună supremația în Marea Chinei de Sud, iar din acest motiv se dedă la tot felul de provocări. Este vizat, cu precădere, statul filipinez, ținta mai multor acțiuni de intimidare ale Beijingului.

Săptămâna trecută, vasul CCG-5901 a ancorat în apropiere de atolul Sabina din Insulele Spratly. Nava deținută de paza de coastă chineză se află la o distanță 130 de kilometri nord-vest de insula filipineză Palawan, în zona economică exclusivă (ZEE) a Filipinelor. Un oficial filipinez a catalogat aceată operațiune drept un act de intimidare. Este vorba despre un lung șiri de incidente provocate de Beijing în Marea Chinei de Sud.

Vasul CCG-5901 este poreclit Monstrul deoarece este de trei ori mai mare decât principalele vase de patrulare ale pazei de coastă americane. Nava a fost ancorată la aproximativ 700 de metri distanță de una dintre cele mai mari nave ale pazei de coastă filipineze, BRP Teresa Magbanua. Prin comparație, specialiștii spun că vasul filipinez este de cinci ori mai mic decât Monstrul deținut de paza de coastă chineză.

Un purtător de cuvânt al serviciului pazei de coastă filipinez, Jay Tarriela, a declarat că este vorba despre o acțiune de intimidare. Cu toate acesta, a precizat, nava sa nu se va retrage din zonă.

LOOK: The Philippine Coast Guard tracks the Chinese Coast Guard 'Monster Ship' CCG-5901, which was spotted in the Philippines' Exclusive Economic Zone, anchored near a PCG ship at Escoda Shoal. The PCG issued radio challenges to the Chinese ship's presence." (📹📷 PCG) @gmanews pic.twitter.com/gSpL05Bvg9

— JP Soriano (@jpsoriano) July 5, 2024