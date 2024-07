International Tensiuni în Marea Chinei de Sud! Filipine și Japonia semnează un pact de apărare







Filipine și Japonia și-au consolidat legăturile în domeniul apărării prin semnarea luni a unui acord de acces reciproc (RAA). Țările doresc stabilitatea în regiune, pe fondul creșterii tensiunilor cu China.

Ministrul japonez de externe, Yoko Kamikawa, a descris pactul drept o "realizare istorică". Acordul este primul de acest gen semnat de Japonia în Asia și coincide cu o creștere a acțiunilor asertive ale navelor chineze în disputata Mare a Chinei de Sud.

"Aceasta este o altă piatră de hotar în efortul nostru comun de a asigura o ordine internațională bazată pe reguli", a declarat ministrul filipinez al apărării, Gilberto Teodoro, reporterilor după semnare. Atât Filipine, cât și Japonia, doi dintre cei mai apropiați aliați asiatici ai Statelor Unite, au adoptat o poziție fermă împotriva a ceea ce ele consideră a fi o China tot mai asertivă în Marea Chinei de Sud. O regiune în care pretențiile expansive ale Beijingului intră în conflict cu cele ale mai multor națiuni din Asia de Sud-Est. În 2016, un tribunal internațional a declarat că pretențiile Chinei nu au niciun temei juridic, o hotărâre pe care Beijingul o respinge.

Japonia, cea mai mare consolidare militară

Japonia, care a anunțat anul trecut cea mai mare consolidare militară de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace, îndepărtându-se de pacifismul său postbelic, nu are nicio pretenție asupra Mării Chinei de Sud, dar are o dispută maritimă separată cu China în Marea Chinei de Est, unde cele două țări s-au confruntat în mod repetat.

Aceasta a sprijinit poziția Filipinelor în Marea Chinei de Sud și și-a exprimat îngrijorarea cu privire la acțiunile Chinei, inclusiv incidentele recente care au provocat daune navelor filipineze și au rănit un marinar filipinez. "Filipine și alte națiuni din Asia de Sud-Est sunt situate într-o intersecție cheie a căilor maritime ale Japoniei. De asemenea, avansarea cooperării în domeniul apărării și a schimburilor cu Filipine este importantă pentru Japonia", a adăugat ministrul apărării Minoru Kihara. Lin Jian, purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, a declarat că regiunea Asia-Pacific nu are nevoie de blocuri militare și cu atât mai puțin de provocarea unor confruntări între tabere diferite sau cercuri care să încurajeze un nou Război Rece. "În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Japonia a fost responsabilă pentru invazia și dominația colonială a țărilor din Asia de Sud-Est, inclusiv a Filipinelor", a declarat Lin reporterilor ca răspuns la o întrebare în cadrul unei ședințe periodice de informare. "Japonia ar trebui să reflecteze serios asupra istoriei sale de agresiune și să fie prudentă în cuvinte și fapte în domeniul securității militare". Filipine are un acord privind forțele vizitatoare cu Statele Unite și Australia. Tokyo, care găzduiește cea mai mare concentrare de forțe americane din străinătate, are acorduri RAA similare cu Australia și Marea Britanie și negociază un altul cu Franța. RAA va intra în vigoare după ce va fi ratificat de parlamentele ambelor țări, scrie Reuters.