Pavel Durov, fondatorul Telegram, dispus să depună mărturie înainte de validarea alegerilor din România

Autoritățile franceze au refuzat cererea lui Pavel Durov, fondatorul Telegram, de a călători în SUA pentru discuții cu fonduri de investiții, conform Politico. De asemenea, șeful Telegram a răspuns marți cererilor făcute de George Simion, declarând că este dispus să depună mărturie înainte de validarea alegerilor din România.

Procuratura din Paris a spus pentru Politico că a luat această decizie pe 12 mai, explicând că „o astfel de călătorie în străinătate nu pare a fi imperativă sau justificată”.

Pavel Durov a fost arestat în august 2024 pe un aeroport din Franța și se află sub control judiciar strict din septembrie. El se confruntă cu șase acuzații legate de activități ilegale pe platforma Telegram, iar omul de afaceri nu are voie să părăsească Franța fără aprobarea instanței.

Liderul AUR, George Simion, a anunțat, marți, că va contesta la Curtea Constituțională alegerea lui Nicușor Dan ca președinte. Simion a solicitat, de asemenea, audierea lui Pavel Durov, înainte de validarea alegerilor.

Durov a transmis pe platforma X că este dispus să depună mărturie „dacă asta ajută democrația românească”.

Pe data de 18 mai, fondatorul platformei a acuzat autoritățile și serviciile de informații ale unui „guvern vest-european” de încercări de a influența politicile altor țări.

„Un guvern vest-european (...) a abordat Telegram, cerându-ne să reducem la tăcere vocile conservatoare în România înaintea alegerilor prezidenţiale de astăzi. Am refuzat categoric. Telegram nu va restricţiona libertatea utilizatorilor români şi nici nu va impune blocaje pe canalele lor politice”, a scris acesta, într-un transmis direct pe platforma Telegram.

Pe pagina sa de X, el a menționat că serviciile secrete franceze de informații externe au solicitat adresele IP ale suspecților de terorism din Franța, dar „principalul lor scop a fost întotdeauna geopolitica: România, Republica Moldova și Ucraina”.

French foreign intelligence confirmed they met with me — allegedly to fight terrorism and child porn. In reality, child porn was never even mentioned. They did want IPs of terror suspects in France, but their main focus was always geopolitics: Romania, Moldova, Ukraine.

— Pavel Durov (@durov) May 19, 2025