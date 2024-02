Paula Seling, dezvăluiri despre fetița adoptată și o dragoste la prima vedere

Paula Seling a devenit mamă în urmă cu câțiva ani, în 2016. Atunci a hotărât, împreună cu fostul soț, să adopte o fetiță. Micuța Elena le-a cucerit inima celor doi încă din primele momente. Chiar dacă, între timp, căsnicia artistei s-a destrămat, fetița a rămas centrul universului său.

Paula Seling, mesaj emoționant la aniversarea fiicei sale

Elena, fiica artistei, a împlinit vârsta de 10 ani, iar cu acest prilej, Paula a ținut să-i transmită toată dragostea sa. A făcut-o prin intermediul unui mesaj de felicitare, cu prilejul acestei aniversări, pe care l-au putut urmări toți fanii cântăreței.

„Da, îți spun zilnic că te iubesc. Și tu, la fel. Pentru că o floare hrănită cu iubire, lumină și bucurie crește mare și frumoasă. Da, cred că Cerul ne-a adus împreună într-o zi în care destinele noastre s-au schimbat. Tu ne-ai învățat ce înseamnă iubirea pură. Tu ne-ai învățat bucuria absolută, dăruirea totală, dar și grija cea mai arzătoare pentru siguranța celui mai drag suflet. Îți multumim că ne-ai ales pe noi să îți fim părinți. Te iubim până la Cer și înapoi. La mulți ani, Elena! Să fii fericită și sănătoasă, draga noastră. Ești o minune”, a scris Paula Seling într-o postare pe Facebook și Instagram.

Dragoste la prima vedere

În urmă cu aproximativ un an, artista Paula Seling a vorbit despre adopția micuței Elena, fiica sa, în 2016. De regulă o persoană foarte discretă în viața personală, ea a acceptat să povestească despre aceste momente. Ea a povestit despre trăirile pe care le-a încercat atunci când, împreună cu Radu Bucura, au cunoscut-o pe Elena.

Paula Seling spune că atât ea, cât și Radu Bucura, fostul ei soț, au fost cuceriți din prima clipă de fetiță. Ea a mărturisit că lucrurile nu au fost atât de simple. Pentru a ușura acomodarea micuței, pe atunci în vârstă de 3 ani, cu noua familie, a apelat și la un psiholog.

„Noi ne-am dorit un copil, să fie cel trimis nouă, iar când am văzut-o pe Elena, am știut, din prima clipă, că e a noastră. De altfel, seamănă foarte tare cu tatăl ei, așa că mi se pare că a fost trimisă special pentru noi. (…) Am iubit-o din prima clipă. Nu a fost nevoie de alte căutări. Elena ne-a îmbrățișat și iubit, la fel, din prima clipă. Am beneficiat de ajutorul asistentei maternale, care ne-a ușurat mult acomodarea. Au fost momente mai dificile, pe care le-am depășit, dar acum totul este bine”, povestea Paula Seling pentru revista Viva.

Paula Seling despre procesul de adopție

Artista a dat detalii despre procesul de adopție, despre pașii pe care a trebuit să-i urmeze până în momentul în care Elena a devenit, oficial, fiica lor. Ea a vorbit despre testele și analizele psihologice pe care au trebuit să le depășească. Paula Seling a spus că procedurile nu au durat, însă, foarte mult și au reușit să le depășească destul de repede.

„Procesul e minuțios, cu teste și analize psihologice, fizice. Dar nu a fost greu. Am fost foarte nerăbdători, ambii părinți, și am reușit, printr-un program special, să adoptăm destul de repede”, a mai povestit Paula Seling.

Cântăreața a mai povestit, la vremea respectivă, că fetița trece prin toate fazele prin care trece un copil de vârsta ei. Elena a reușit să se adapteze perfect vieții de familie. Și, ca orice părinte, artista își făcea griji cu privire la viitorul Elenei, dacă va reuși să-și valorifice tot potențialul și talentele.