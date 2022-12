Cum arată fetița pe care Paula Seling și fostul său soț au adoptat-o în urmă cu șase ani: „Este cel mai frumos cadou pe care viața ni l-a dat”

Paula Seling a decis în urmă cu șase ani să o adopte pe Elena, o fată care acum are nouă ani. Artista a mărturisit abia acum că de șase ani este mama unei fetițe. Elena era mult prea mică pentru a fi întrebată dacă vrea ca această informație să fie făcută publică. Fetița i-a dezvăluit cântăreței că „Mami, sunt pregătită să afle lumea despre mine!”.

Paula Seling a vrut mereu să își țină viața personală departe de persoanele curioase. Totuși, ea a spus care a fost motivul pentru care a păstrat secretul pentru o perioadă așa lungă de timp. Totul a început de la un eveniment care s-a petrecut la grădinița la care mergea Elena, dar artista nu a vrut să ofere mai multe în legătură cu acel incident. Este clar că acest episod a făcut-o pe Seling să păstreze discreția în privința fiicei sale.

Mesajul Paulei Seling

„Mami, sunt pregătită sa afle lumea despre mine…

Elena Bucura Seling este fetița noastră , a lui Radu Bucura si a mea, si este cel mai frumos cadou pe care viața ni l-a dat.

Este frumoasa , este buna, e sensibilă si foarte vesela si o iubim pana la cer și înapoi.

La cei aproape 9 ani pe care îi are Elena , a petrecut aproape șase in familia noastră si de atunci suntem cei mai fericiți părinți iar bunicii sunt in al noualea cer. Pana azi am ales discreția în fața opiniei publice ca urmare a unei întâmplări nedorite când a venit plângând acasa. Viața unui copil născut din inimă poate fi uneori complicată, copiii uneori preiau discuții din cadrul familial si pot sa se necajească unii pe alții, in comunitate.

Nu este vina lor, poate ca societatea are anumite moșteniri din vremea veche, asa ca am preferat sa nu comunicam această bucurie pana când Elena nu va fi suficient de matură sa înțeleagă ce i se întâmplă si să fie puternică in fata oricaror situații . Nu m-a interesat daca oamenii ma vorbesc sau isi pun întrebări la întâlnirea cu noi, singurul lucru important pentru mine era echilibrul Elenei și starea ei de fiecare zi.

Elena este un copil extrem de sensibil, iubitor , determinat, muncitor si talentat in tot ce isi propune. M-a uimit evoluția ei, felul in care relaționează cu ceilalți copii, spiritul de leader si dorința ei de a fi mereu prima. Ne iubim enorm si am sentimemtul ca Dumnezeu ne-a pregătit pentru venirea ei, de mult timp. Cu toate întâmplările din vietile noaste, tatal ei este foarte implicat in creșterea ei, ii este foarte apropiat si face tot posibilul să petreacă mult timp împreună .

In ultima perioada, media a început sa scrie tot felul de lucuri, unele total pe lângă realitate . Nu ma afecteaza si nici nu doresc sa comentez nimic.

Insa daca o afectează pe ea, este grav . Intr-o zi m-a luat la discuții si mi-a spus ca o prietena i-a atras atenția asupra unui articol ce spunea ca „Paula Seling nu are copii !” .

Inainte de acest moment, eu am evitat sa răspund la întrebări in interviurile mele, despre intimitatea familiei si am încercat sa ma asigur ca răspunsurile mele nu pot fi interpretate in asa fel încât sa o afecteze pe ea. S-au gasit, însă, jurnaliști care nu înțeleg ca intimitatea este un drept și ca un răspuns evitat are un anumit rost iar titlurile mereu sunt puse de alte persoane care au meseria de a găsi hook uri incitante pentru click-uri.

M-am mirat si m-a afectat , gandindu-ma la ce o fi in inimioara ei. I-am explicat ca unele sunt articole inspirate sau rescrise după interviuri si apariții mai vechi , înainte ca Dumnezeu sa o aducă in familia noastră . I-am explicat ca am așteptat ca ea sa fie suficient de matura încât să nu o afecteze nimic, totodată din respect pentru dreptul ei la intimitate . Voiam sa fiu sigura ca este decizia ei de a fi cunoscută public, de a avea acces la ceea ce spune lumea. Iar cu cateva săptămâni in urma a venit la mine si mi-a spus: „Mami, sunt pregătită sa afle lumea despre mine”.

I-am spus asta tatalui ei si împreună am decis ca, dupa șase ani de când Elena a stat ferită de gandurile lumii, este suficient de matură să treacă prin aceste lecții puternice de viață.

Mi-as dori ca lumea sa fie respectuoasa si blândă , asa cum merită suflețelul ei cald, bun, sensibil si luminos, asa cum toti prietenii de familie, cat si cei din media care știau de draga noastră , au păstrat discreția și au protejat mediul nostru de familie.

Vă îmbrățișez cu drag”, a transmis Paula Seling pe pagina sa de Facebook.