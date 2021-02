Paula Chirilă are mari probleme de sănătate. Vedeta nu ajunge pentru prima oară pe mâinile medicilor.

După ce la sfârșitul lunii ianuarie s-a confruntat cu dureri abdominale severe, Paula Chirilă a fost luată cu ambulanța din nou.

Din primele informații, vedeta a ajuns de urgență pe mâinile medicilor din cauza unei crize renale.

Paula și-a îngrijorat fanii după ce a fost luată cu ambulanța chiar în platoul unei emisiuni de televiziune. Din spusele sale, medicii au diagnosticat-o cu dispepsie ulceroasă. Se pare că Paula Chirilă a ajuns la această boală din cauza consumului excesiv de medicamente anti-inflamatorii pe care le lua pentru durerile cauzate de hernia de disc.

Paula Chirilă, probleme mari de sănătate

„Am stat pana pe la 4 dimineața. Am stat în perfuzii, sub observații. E un început de ulcer. Dispepsie ulceroasă se numește, trebuie să țin regim. Am luat tot felul de pastile pentru durerile cauzate de hernia de disc. Mi s-a spus să nu mai fac așa ceva”, a spus Paula Chirilă la vremea respctivă.

Recent, telespectatorii au observat lipsa Paulei Chirilă într-o emisiune de televiziune.

Ei bine, moderatorul emisiunii le-a dat o veste tristă fanilor. Mai exact, acesta a dezvăluit că artista a fost luată din nou cu ambulanța, din cauza că a suferit o criză renală infernală.

„Paula a avut o criză renală infernală și a fost luată de urgență cu ambulanța. E la spitalul Militar. A eliminat o piatră chiar la noi în redacție”, a spus prezentatorul TV.

La scurt timp, moderatorul emisiunii a venit cu informații noi cu privirea la starea de sănătate a artistei. Din fericire, situația pare să devină mai bună. „Se îmbunăntățește situația, se simte puțin mai bine”, a continuat prezentatorul TV, conform RomaniaTV.

„Îmi beam cafeaua dimineața și m-a tăiat ceva pe la șale. Am stat nemișcată două ore. În aceeași poziție. Nu mă puteam mișca.

Nu puteam să mă întind să iau telefonul. Am vorbit cu medici la telefon, mi-au spus ce am. S-au tasat niște chestii.

A prins un pachet de nervi și atât a fost. A fost foarte urât. Nu puteam respira, nu puteam mânca, nu puteam dormi, nu puteam să mă mișc de pe o parte pe alta, a fost absolut sinistru”, a mai declarat Paula Chirilă.