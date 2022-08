Patru oameni, loviți de un fulger lângă Casa Albă. Au suferit răni care ar putea fi mortale

În parcul public situat în proximitatea reşedinţei preşedintelui SUA, doi bărbaţi și două femei au fost loviți de fulger. Pompierii care au intervenit la fața locului au declarat că victimele au „răni care ar putea fi mortale”, conform presei internaționale.

Four people were in critical condition Thursday night after they were apparently struck by lightning in a park just north of the White House, officials said. https://t.co/lX26kpwVXC

— The New York Times (@nytimes) August 5, 2022