Social Patru articole esențiale de lenjerie de pat pentru un somn răcoros







Trezirea într-o baltă de transpirație - încurcată între straturi sufocante de așternuturi și pături - poate fi frustrantă și inconfortabilă. De asemenea, poate face ca adormirea la loc să fie mai dificilă. Prin urmare, dacă aveți un somn inconfortabil, transpirații nocturne sau sunteți genul de persoană care preferă să doarmă în pijamale cu mâneci lungi, ar fi bine să alegeți lenjerie de pat ușoară și respirabilă.

IKEA are o mulțime de opțiuni accesibile, concepute pentru a îndepărta căldura de corpul tău pentru un somn calitativ. Astfel, am continuat și am adunat câteva dintre preferatele noastre. De la o saltea cu reglare a temperaturii la o pernă cu gel răcoritor, iată ce nu trebuie să ratezi de la compania de mobilă modernă.

Salteaua din spumă IKEA ÅBROTTEN

Unele saltele rețin căldura corpului, ceea ce poate duce la un somn inconfortabil. Dimpotrivă, salteaua din spumă ÅBROTTEN - o saltea de fermitate medie cu trei straturi luxoase de confort și susținere - dispune de un material răcoritor conceput pentru a regla temperatura corpului peste noapte.

Există, de asemenea, fibre sportive în interiorul învelișului pentru a ajuta la menținerea umidității și căldurii la distanță. Și dacă totuși se întâmplă să transpirați puțin în timp ce dormiți, husa este detașabilă și poate fi spălată.

Protector de saltea IKEA ROSENVIAL

Protectorii de saltea sunt concepuți pentru a împiedica poluanții precum murdăria, praful, celulele moarte ale pielii și uleiul corporal să pătrundă și să păteze salteaua. Dar protectorul de saltea ROSENVIAL are o dublă funcție.

În plus față de prelungirea duratei de viață a saltelei, țesătura superioară a protectorului matlasat oferă o senzație de răcoare, iar umplutura sa conține fibre mici, infuzate cu ceară. Acestea vă ajută să mențineți o temperatură uniformă a corpului pe tot parcursul nopții.

Pernă ergonomică IKEA KLUBBSPORRE

Întoarcerea pernei pe partea rece este un lucru al trecutului atunci când dormiți cu perna ergonomică KLUBBSPORRE. Este fabricată din spumă cu memorie de susținere și acoperită cu un strat de gel pentru o suprafață de somn mai rece și mai liniștitoare. Ca să nu mai menționăm că învelișul din țesătură super moale este respirabil și ajută la îndepărtarea umezelii.

De asemenea, este mai fermă și mai înaltă decât perna dvs. tipică. Acest lucru o face deosebit de confortabilă pentru cei care dorm pe o parte și pe spate.

Inserție de pilota IKEA BLÅNEPETA

Dacă vă place senzația unei pilote mai mult decât a unei cuverturi, dar aveți tendința de a vă încălzi când sunteți în pat, luați în considerare inserția de plapumă BLÅNEPETA. Această inserție mai subțire decât media are fibre lyocell în țesătură și umplutură. Astfel se simte rece la atingere și ajută la transportul umezelii departe de corpul dumneavoastră. Încercați să o combinați cu o husă de plapumă din bumbac ultra-transpirabil pentru un somn și mai răcoros, scrie Good Housekeeping.