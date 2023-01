Patrick Mouratoglou a recunoscut că a mințit în perioada în care o antrena pe Serena Williams. Cum a criticat-o pe Halep înainte de Wimbledon, în 2017

În documentarul „Regulile jocului” difuzat de Netflix, Patrick Mouratoglou a făcut o dezvăluire neașteptată. La turneul de la Wimbledon 2015, Serena Williams a avut un start dezastruos, dar antrenorul francez a mințit-o pe americancă în legătură cu statisticile ei. Mouratoglou și-a motivat gestul spunând că scopul scuză mijloacele:

„Mi-am zis că trebuie să fac ceva! M-am dus la ea. Ce aveam să-i spun putea fi adevărat sau nu. Se schimba ceva? Nimic! I-am zis: Am vești foarte bune pentru tine! De fiecare dată când joci o minge scurtă, sunt foarte relaxat! Știu că vei câștiga 80% dintre puncte. ‘De ce zici asta?’. Așa zic statisticile! Deci când e o minge scurtă, știu că o vei ataca, vei ajunge la fileu (nu făcea asta) și vei câștiga 80% dintre puncte. De asta sunt veștile bune. ‘Incredibil, credeam că joc prost la fileu’. Poate că așa crezi, dar statisticile arată altceva. Urăsc să mint, dar ca antrenor trebuie să-i dai încredere jucătorului.

Am mințit-o pe Serena în legătură cu statisticile, căci știam că dacă statisticile sunt bune, a doua zi va juca de zece ori mai bine. A fost adevărat ce am zis? Contează? Nu! Contează să-i zici jucătorului ceva care aduce rezultate. Deci ce treabă are adevărul? N-are legătură. Deci a fost o miniciună, dar din ziua aceea a început să câștige 80% din puncte de la fileu. Nimeni și nimic n-o putea opri. A câștigat turneul, iar minciuna a devenit realitate”, a povestit Patrick Mouratoglou.

Halep, criticată de Patrick Mouratoglou

Constănțeanca a fost criticată de Patrick Mouratoglou înainte de turneul Wimbledon din 2017. Cel care în acea perioadă era antrenorul Serenei Williams, considera că jucătoarea „tricoloră” se numără printre tenismenele care „au eșuat lamentabil” în încercarea de a fi în fruntea „Sportului Alb”.

„Serena este însărcinată, Kvitova a fost atacată cu un cuţit, Azarenka a făcut un copil, iar Sharapova a fost suspendată. Între timp, nicio altă jucătoare nu a arătat că merită să fie în fruntea clasamentului WTA. Vă spun doar adevărul: Kerber, Halep şi Muguruza au eşuat lamentabil în încercarea de a domina tenisul”, a declarat Mouratoglou pentru publicaţia „Tennis Circus”.