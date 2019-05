Paștele Morților sau al Blajinilor . Arhiepiscopul Teodosie: „Și cei adormiți sunt cuprinși de lumina Învierii”

În prima luni după Duminica Tomii – cea care încheie Săptămâna Luminată – se sărbătorește Paștele Morților sau cel al Blajinilor. În România, această sărbătoare este marcată în Dobrogea, Banat, Ardeal, Bucovina, Maramureșși o parte din Muntenia. Înaltpreasfi nțitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a explicat pentru EVZ care este semnifi cația acestei zile.





În tradiția creştină, Paștele Morților este ziua când, imaginar, are loc întâlnirea celor vii cu cei răposați. Paştele Blajinilor nu prezintă o lege concretă bisericească, un canon sau testament, ci o tradiţie sfântă legată în special de cultul morţilor , creată din îndemnul şi înţelepciune a creştinilor. „După o săptămână de la sărbătoarea propriu-zisă a Paștelui, în duminica următoare, Sfânta Evanghelie vorbește de o a doua arătare a lui Iisus Hristos, în mijlocul ucenicilor, în casa încuiată, spunându-le apostolilor „Pace Vouă!”. Tradiția arată că toți creștinii din vechime au dorit să împărtășe ască bucuria Paștelui și cu cei plecați dintre ei.

De ac eea s e v enea la cimitir , unde aduceau ouă r oșii și p ască și împărțe au săracilor, cu ac eastă cr edință - că le folosește c elor plec ați. Iată, acum, cimitirile sunt împânzit e în Duminic a Tomii și luni de pr eoți ce sunt chemați de cr eștini. Se aduc ofrande în cimitire și se fac rugăciuni la morminte, ca să împărtășească cu ei cea mai mare bucurie a credinței, având în schimb această convingere că și cei adormiți sunt cuprinși de lumina Învierii. Așa cum a fost cuprins și Toma, care în ziua Învierii nu a fost în casă cu ceilalți. Este o tradiție foarte puternică, bazată pe jertfă și pe dragoste, căci Paștele este sărbătoarea care îi unește pe toți. Aici pe pâmânt îi uneșt e de la mic la mar e, dar și în univers îi unește pe cei vii cu cei adormiți, pentru că t oți gustă din lumina, bucuria și iert area c are vine din Sărbătoarea Învierii Domnului”, explică Înaltpreasfințitul Teodosie.

Cum ar trebui sărbătorit

În unele zone ale țării încă se mai păstrează tradiția conform căreia cei vii mănâncă alături de cei adormiți. Mulți oameni spun că și cei morți gustă din bucatele pe care le-au avut la masa de Paști. „Aceasta este credința pioasă pe care o au oamenii. Știm că gustarea este mai presus de cele firești în credința celor plecați, dar oamenii vin cu această credință. De fapt, cei adormiți într-un fel gustă – căci Mântuitorul spune când ajuți pe cel sărac, pe El îl ajuți. Paștele Blajinilor, ar trebui să fie și acasă, dar și la cimitir. Și acasă să se bucure dimpreună rudeniile, dar să nu-i uite pe cei plecați. Să îi simtă aproape de ei, să simtă o prezență spirituală a celor plecați și să se roage pentru aceștia”, conchide Arhiepiscopul Tomisului, Înaltpreasfințitul Teodosie.

Tradiții de Paștele Morților

Se spune că de această sărbătoare se mănâncă de sec, pentru că și ei au ținut post în ziua Paștelui nostru. O altă tradiție vizează gospodinele. Femeile nu voie să coacă, să spele sau să facă treburi prin gospodărie, pentru că zgomotul făcut de exemplu când bat covoarele, îi sperie pe blajini, care în această zi se întorc de pe lumea cealaltă pentru a se ruga prntru cei vii și chiar intră în biserică și participă la Sfânta Liturghie. În diferite zone ale țării, se spune că din mâncare care se dă de pomană în această zi, se înfruptă cei care au avut parte de o moarte năprasnică, de exemplu prin înec.

