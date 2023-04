Pașii detaliați pentru ouăle încondeiate perfecte, dezvăluiți de „regina ouălor”

Elica a dezvăluit secretul ouălor încondeiate și pașii pe care trebuie să îi urmezi dacă vrei să ai pe masa de sărbători niște ouă perfecte, care vor atrage atenția tuturor.

„Cred că am pictat mii de ouă de când am început. Acolo de unde sunt eu, în Bucovina, toată lumea face asta, mereu ne întrecem între noi. Eu am învăţat de la bunii mei, ei de la bunii lor şi tot aşa meşteşugul ăsta vine din om în om, din familie în familie, din vechime. La noi în Bucovina este locul în care a început încondeiatul ouălor”, spune povestea pe repede înainte „pictoriţa”.

Pașii pentru a obține un ou încondeiat de invidiat

„Fiecărui ou i se face o găurică şi i se scoate conţinutul. O facem cu o seringă sau un burghiu special. Cu grijă, ca să nu se spargă. Apoi se învârte acul de seringă în găurică pentru a se descompune gălbenuşul. Se introduce aer uşor, uşor, iar conţinutul oului iese pe lângă ac”, potrivit acesteia.

Există și o altă metodă pentru a golii oulul, spune Elica, care implică realizarea a două găuri în capetele opuse ale oului: una pentru a introduce o seringă și cealaltă pentru a scoate conținutul. Cei care nu au răbdare pot folosi o pompă pentru a introduce aer ușor în gaura de la seringă și astfel grăbi procedura.

După golirea oului, se introduce apă în același mod, folosind aceeași seringă, „pentru a curăța interiorul, altfel oul poate să miroasă urât”. Oul se așază apoi cu gaura în jos într-un cofraj special pentru a lăsa apa să se scurgă.

Fiecare culoare folosită la pictarea ouălor simbolizează ceva

Fiecare ou este desenat meticulos cu ceară şi culori, rând pe rând, până când modelul dorit prinde viață. La final, se aplică un lac pentru a fixa culorile.

„Pe vremuri, când eram tânără, se folosea slănina. Dar acum, ca să fiu mulţumită de munca mea, muncesc cam o oră la un ou încondeiat”, mai completează cea supranumită „regina ouălor încondeiate”.

Aceasta a mai precizat că fiecare culoare folosită la pictarea ouălor are o semnificație aparte. Astfel, albul este simbol al purităţii, roşul semnifică viaţa, albastrul este culoarea cerului şi a apei, negrul reprezintă fertilitatea, galbenul reprezintă soarele şi aurul. De asemenea, liniile pictate pe ouă simbolizează eternitatea, potrivit click.ro.