Mulți români preferă să mănânce ou de struț pentru că are foarte puțin colesterol, dar prețul acestuia a crescut considerabil. El are o semnificație străveche legată de trezvia minții. Aceasta e definită drept starea sufletească comparată cu starea pe care o are omul când nu doarme și starea de priveghi.

Cu toate astea, un ou de struț poate să coste 100 de lei, dacă este plin, sau 50 de lei dacă este golit. El oate fi spart doar cu bormașina. O femelă de struț face 50-70 de ouă pe an, iar un ou la consum cântărește 1.5 kilograme, cam cât 25 de ouă de găină. Chiar dacă este la mare căutare, puțini români își mai permit să-l cumpere.

Analiștii economici au declarat că nu doar oul de struț este mai scump, ci și cel clasic. Prețul unui ou a crescut cu 34%, iar la raft majorarea în general este aproape dublă.Pentru o cutie de 10 ouă cumpărată dintr-o piață, un român scoate din buzunar cel puțin 13 lei, în timp ce la producători prețul unui ou poate să depășească 1.5 lei. Mai mult, prețul unui ou va mai crește cu cel puțin 10% până de Paște.

România produce miliarde de ouă pe an, dar importă 80% din ouă pentru consum din Polonia. Producătorii au declarat că întreținerea păsărilor costă tot mai mult și că sunt nevoiți să crescă prețurile, în special în perioada Paștelui, potrivit Fanatik.

România, cele mai mari prețuri la ouă

La nivelul Uniunii Europene, prețul ouălor a crescut cu 30 la sută, față de ianuarie 2022, în timp ce în România, creșterea a fost și mai mare cu 33.7 la sută. România a înregistrat o creștere a prețurilor la ouă cu 80 la sută. Cehia, Ungaria și Slovacia au înregistrat prețuri cuprinse între 79 și 85 la sută.

În marile supermarketuri din România, prețul ouălor diferă de la un caz la altul, dar și de cantitatea cumpărată.

De exemplu, la Auchan, zece ouă sunt vândute cu 12.5 lei, în timp ce 20 de ouă, costă 22.90 de lei. Dacă veți alege să cumpărat un cofraj întreg, cu 30 de ouă, veți plăti mai puțin, și anume 30 de lei.

În acest timp, la un alt mare lanț de supermagazine, 30 de ouă se vând doar cu 25.99 de lei.