Social

Pașaport rupt, ud sau deteriorat. Cum îl înlocuiești rapid, informații de la Poliției de Frontieră

Comentează știrea
Pașaport rupt, ud sau deteriorat. Cum îl înlocuiești rapid, informații de la Poliției de FrontierăSursa foto: documente.md
Din cuprinsul articolului

Republica Moldovenii care s-au trezit cu pașapoartele deteriorate sau cu actele de identitate „desenate” de copii ori afectate de uzură riscă să nu poată trece frontiera, avertizează Poliția de Frontieră. Instituția recomandă verificarea atentă a documentelor de călătorie înainte de plecare, deoarece chiar și anumite semne minore pot duce la declararea lor ca nevalabile.

Documentele de călătorie trebuie să fie în stare perfectă pentru a fi acceptate la trecerea frontierei, iar orice deteriorare vizibilă poate duce la imposibilitatea de a părăsi țara. Poliția de Frontieră îndeamnă cetățenii să-și verifice din timp pașapoartele și cărțile de identitate pentru a evita neplăceri, mai ales în cazul în care documentele au fost „decorate” din greșeală de copii sau afectate de uzura fizică.

„Un document de călătorie, fie pașaport, fie carte de identitate, trebuie să fie intact, astfel încât toate elementele de securitate și datele personale să poată fi citite clar, atât vizual, cât și la scanare”, a explicat într-un interviu pentru Radio Moldova Ilona Railean, șefa Secției Comunicare Strategică din cadrul Poliției de Frontieră.

Cetățenia Republicii Moldova

Sursa foto: Arhiva EVZ

Când o pată, o îndoire sau o urmă devin problemă de frontieră

Potrivit reprezentantei instituției, „o mică pată de apă, o urmă superficială de cerneală sau un colț ușor îndoit nu duc automat la anularea documentului, atâta timp cât pagina cu datele personale, fotografia și zona de citire optică nu sunt afectate”.

Ajutor de Crăciun pentru pensionarii cu venituri mici. Suma anunțată de ministrul Muncii
Ajutor de Crăciun pentru pensionarii cu venituri mici. Suma anunțată de ministrul Muncii
Calendarul zilelor libere de Crăciun și Revelion. Cine nu muncește în prima săptămână din ianuarie
Calendarul zilelor libere de Crăciun și Revelion. Cine nu muncește în prima săptămână din ianuarie

În schimb, actul devine nevalabil atunci când prezintă semne clare de deteriorare: pagini rupte sau lipsă, fotografie ștearsă, date personale ilizibile, folie protectoare desprinsă, hologramă distrusă ori urme evidente de lipire, zgâriere sau ștergere.

 Ce se întâmplă dacă deteriorarea se descoperă la frontieră

„Dacă la controlul de frontieră se constată că documentul de călătorie este deteriorat și, prin urmare, nevalabil, poliția de frontieră nu poate permite trecerea frontierei. În astfel de cazuri, nu se eliberează documente temporare la frontieră, iar actul nevalabil este ridicat și transmis autorității care l-a emis - adică Agenției Servicii Publice”, a subliniat Ilona Railean.

Ea a adăugat că cetățenilor li se recomandă „să-și verifice din timp valabilitatea și starea pașaportului pentru a evita neplăcerile în momentul plecării”.

Poliția de frontieră

Polițist de frontieră. Sursa foto Arhiva EVZ

Ce fac moldovenii aflați în străinătate

Pentru persoanele aflate în afara țării, care și-au pierdut sau deteriorat pașaportul, soluția este contactarea celei mai apropiate misiuni diplomatice sau consulate.

„Titlul de călătorie are caracter temporar și servește exclusiv pentru revenirea în Republica Moldova. După întoarcerea acasă, persoana trebuie să se adreseze Agenției Servicii Publice pentru perfectarea unui nou pașaport valabil”, a mai spus reprezentanta Poliției de Frontieră.

Autoritățile reamintesc că o simplă verificare periodică a stării și valabilității documentelor de identitate poate preveni situații neplăcute la frontieră sau în timpul unei călătorii planificate.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:34 - Rețea vizată într-un dosar de credite și mașini de lux obținute cu documente falsificate. Percheziții DIICOT
11:25 - Ajutor de Crăciun pentru pensionarii cu venituri mici. Suma anunțată de ministrul Muncii
11:16 - Cum a devenit cunoscută Billie Eilish. A câștigat patru Grammy-uri într-un singur an
11:08 - Agresiune înfiorătoare într-un centru pentru persoane cu dizabilităţi din Bihor. Un pacient ar fi fost bătut crunt
11:01 - Sute de blocuri din Capitală, fără apă caldă și căldură. Harta zonelor afectate
10:50 - Pașaport rupt, ud sau deteriorat. Cum îl înlocuiești rapid, informații de la Poliției de Frontieră

HAI România!

Războiul ascuns pentru puterea tehnologică
Războiul ascuns pentru puterea tehnologică
România se Retrage din Istorie
România se Retrage din Istorie
Pleacă Americanii! Vin Rușii?
Pleacă Americanii! Vin Rușii?

Proiecte speciale