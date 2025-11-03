Pașaport rupt, ud sau deteriorat. Cum îl înlocuiești rapid, informații de la Poliției de Frontieră

Republica Moldovenii care s-au trezit cu pașapoartele deteriorate sau cu actele de identitate „desenate” de copii ori afectate de uzură riscă să nu poată trece frontiera, avertizează Poliția de Frontieră. Instituția recomandă verificarea atentă a documentelor de călătorie înainte de plecare, deoarece chiar și anumite semne minore pot duce la declararea lor ca nevalabile.

Documentele de călătorie trebuie să fie în stare perfectă pentru a fi acceptate la trecerea frontierei, iar orice deteriorare vizibilă poate duce la imposibilitatea de a părăsi țara. Poliția de Frontieră îndeamnă cetățenii să-și verifice din timp pașapoartele și cărțile de identitate pentru a evita neplăceri, mai ales în cazul în care documentele au fost „decorate” din greșeală de copii sau afectate de uzura fizică.

„Un document de călătorie, fie pașaport, fie carte de identitate, trebuie să fie intact, astfel încât toate elementele de securitate și datele personale să poată fi citite clar, atât vizual, cât și la scanare”, a explicat într-un interviu pentru Radio Moldova Ilona Railean, șefa Secției Comunicare Strategică din cadrul Poliției de Frontieră.

Potrivit reprezentantei instituției, „o mică pată de apă, o urmă superficială de cerneală sau un colț ușor îndoit nu duc automat la anularea documentului, atâta timp cât pagina cu datele personale, fotografia și zona de citire optică nu sunt afectate”.

În schimb, actul devine nevalabil atunci când prezintă semne clare de deteriorare: pagini rupte sau lipsă, fotografie ștearsă, date personale ilizibile, folie protectoare desprinsă, hologramă distrusă ori urme evidente de lipire, zgâriere sau ștergere.

„Dacă la controlul de frontieră se constată că documentul de călătorie este deteriorat și, prin urmare, nevalabil, poliția de frontieră nu poate permite trecerea frontierei. În astfel de cazuri, nu se eliberează documente temporare la frontieră, iar actul nevalabil este ridicat și transmis autorității care l-a emis - adică Agenției Servicii Publice”, a subliniat Ilona Railean.

Ea a adăugat că cetățenilor li se recomandă „să-și verifice din timp valabilitatea și starea pașaportului pentru a evita neplăcerile în momentul plecării”.

Pentru persoanele aflate în afara țării, care și-au pierdut sau deteriorat pașaportul, soluția este contactarea celei mai apropiate misiuni diplomatice sau consulate.

„Titlul de călătorie are caracter temporar și servește exclusiv pentru revenirea în Republica Moldova. După întoarcerea acasă, persoana trebuie să se adreseze Agenției Servicii Publice pentru perfectarea unui nou pașaport valabil”, a mai spus reprezentanta Poliției de Frontieră.

Autoritățile reamintesc că o simplă verificare periodică a stării și valabilității documentelor de identitate poate preveni situații neplăcute la frontieră sau în timpul unei călătorii planificate.