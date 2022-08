Partidele fac jocurile pentru viitoarele prezidențiale. Cine va intra în lupta pentru Cotroceni

Chiar dacă nu o spun, liderii politici și strategii de campanie încep să caute potențiale candidați pentru prezidențialele din 2024. Fiecare partid își dorește să obțină fotoliul de la Cotroceni, dat fiind perspectivele care se deschid. Președintele este cel care numește viitorul premier, iar în jurul acestuia se formează alianțele de guvernare. Or, în România, se știe, alianțele sunt conjuncturale, astfel că nimic din ce este scris astăzi nu mai are valoare mâine, dacă situația politică se schimbă.

Următoarele alegeri prezidențiale din România vor avea loc în anul 2024. Vor fi primele alegeri care vor avea loc în același an cu alegerile parlamentare și locale, după anul 2008. De asemenea, în același an se vor desfășura și alegerile europarlamentare, fiind prima dată când toate cele 4 alegeri se desfășoară în același an.

La alegerile prezidențiale din anul 2019, Klaus Iohannis a fost reales Președintele României cu 66,09% în turul 2, câștigând detașat în fața Vioricăi Dăncilă, din partea PSD. De această dată, situația va fi mult mai complicată, având în vedere că România trece prin momente dificile.

Nicolae Ciucă, candidatul PNL. Pentru moment

PNL se orientează, în acest moment, spre premierul Nicolae Ciucă, după cum spune Alina Gorghiu, președintele interimar al Senatului. În opinia sa, nu există un alt candidat mai potrivit, cu atât mai mult cu cât este și președintele partidului.

„În privinţa candidaţilor la preşedinţie, mai avem doi ani şi ceva. E absolut prematur să emit opinii referitor la persoane însă, la nivel de principiu, pot să vă spun că Partidul Naţional Liberal în istoria recentă, post-Revoluţie, a avut candidat la preşedinţie preşedintele de partid, de altfel şi celelalte partide au cam respectat această regulă. Dar nu a fost o discuţie în Partidul Naţional Liberal referitoare la preşedinţie la acest moment. E mult prea devreme…Este preşedintele partidului şi nu ai cum să nu îl vezi ca principalul candidat la funcţia pentru această demnitate în statul român”, a afirmat Alina Gorghiu la Prima TV.

Într-adevăr, așa cum spune Alina Gorghiu, este prea devreme pentru PNL să ia o decizie cu privire la candidatul pentru alegerile prezidențiale. Să nu uităm că liberalii au avut trei președinți în mai puțin de un an. Iar Nicolae Ciucă nu are nici o garanție că va rămâne în fruntea partidului după ce va ceda guvernarea celor de la PSD. În plus, Nicolae Ciucă nu stă prea bine nici în sondajele de opinie, fiind clasat după Marcel Ciolacu la capitolul încredere. El are 18%, în vreme ce președintele PSD este cotat cu 25%.

Marcel Ciolacu fuge de candidatură

Pe de altă parte, chiar dacă Marcel Ciolacu este mai vizibil decât Nicolae Ciucă, nici social-democrații nu stau foarte bine la capitolul prezidențiabili. Puțini sunt cei care îl văd pe Ciolacu drept candidat. Nici chiar el nu se vede în această postură. Motiv pentru care a și afirmat că viitorul candidat al PSD la alegerile prezidențiale va fi stabilit de toți membrii PSD, rupând tradiția de până acum potrivit căreia președintele partidului trebuie să-și asume candidatura.

„La nivelul PSD şi al preşedintelui PSD, nu au început aceste discuţii (despre candidatul partidului la alegerile prezidenţiale – n.r.). Singura discuţie pe care am avut-o foarte clar – viitorul candidat al PSD va fi ales de către fiecare organizaţie, de fiecare consilier comunal, municipal, viceprimar, primar, în conferinţe de alegeri în întreaga ţară. Schimbăm cu totul sistemul de desemnare a candidatului pentru funcţia de preşedinte al României”, spunea Marcel Ciolacu, în urmă cu o lună.

Liderul PSD nu exclude nici posibilitatea ca viitorul candidat susținut de PSD să fie cineva din afară. Posibil Mircea Geoană, secretarul adjunct al NATO.

„Din punctul meu de vedere aş accepta şi oameni din afara partidului, ca să fie o competiţie cât mai deschisă”, a mai afirmat președintele PSD.

Mircea Geoană ar mai încerca o dată

Numele lui Mircea Geoană a mai fost vehiculat în spațiul public, însă nimeni nu a confirmat concret o astfel de posibilitate. Geoană nu a exclus posibilitatea să candideze, dar a precizat că este prematur să vorbească la acest moment.

„Sunt multe zvonuri. Eu cred că e totalmente prematur pentru astfel de discuții. Sunt multe alte probleme care frământă și românii, și țările aliate. Avem un război la graniță, avem o perioadă complicată. De aceea, nu mă las să fiu perturbat de niciun alt gând”, spunea Mircea Geoană întrebat despre o posibilă candidatură.

El nu a exclus o astfel de posibilitate, dar a precizat că va lua o decizie după ce va fi eliberat din funcția pe care o deține în conducerea NATO.

„Nu aşteptaţi de la mine nicio decizie, niciun anunţ, până când voi fi eliberat din această funcţie”, a afirmat Geoană.

George Simion, posibil candidat AUR la Cotroceni

Mult mai siguri de ei sunt cei de la AUR, care au deja un potențial candidat, pe George Simion. Deputatul se pregătește de nuntă, pe care o vede ca pe un eveniment popular la care sunt așteptați zeci de mii de români. Rămâne de văzut dacă i se va îndeplini dorința. Însă, cu siguranță, nunta va fi folosită drept trambulină pentru lansarea unei viitoare candidaturi la alegerile prezidențiale din 2024.

E drept că imediat după congresul la care a fost validat ca președinte al partidulu, George Simion a negat că va fi candidatul AUR la prezidențiale, spunând că este prea tânăr. Însă până în 2024 are tot timpul să se răzgândească, mai ales că posibilii candidați la care s-a gândit anterior, Ion Aurel Pop, președintele Academiei Române s-a depărtat de partidul său. Iar Călin Georgescu, cel de-al doilea potențial candidat, a fost îndepărtat din cauza declarațiilor controversate.

În aceste condiții, lui George Simion nu-i va mai rămâne decât „să se sacrifice” pentru binele poporului și să îmbrace cămașa de candidat la Palatul Cotroceni.

Cătălin Drulă cochetează cu ideea din partea USR

Din partea USR, cel mai sigur va candida actualul președinte al partidului, Cătălin Drulă. Deși USR ar fi vrut-o drept candidat pe Laura Codruța Kovesi, actualul procuror șef european a declinat propunerea. Și a făcut-o într-un stil foarte categoric, într-un interviu.

Pe de altă parte, fost ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă a ieșit în evidență după ce s-a contrat cu șeful sindicatelor de la Metrorex, Ion Rădoi. Un personaj pe care nici un alt politician de până la el nu a îndrăznit să-l deranjeze.

Cătălin Drulă a precizat că obiectivul partidului pe care îl conduce, pentru alegerile viitoare este să obțină un rezultat suficient de bun încât să poată propune premierul României. Iar pentru aceasta este nevoie ca USR să câștige alegerile prezidențiale.

„Eu am văzut ce important este să ai premierul. Eu am făcut multe la Ministerul Transporturilor, dar pe unele nu le-am putut face pentru că aveam un premier care, la vremea respectivă, captiv unor voci din jurul lui, era ostil, şi asta m-a limitat în acţiune. Până la urmă, premierul şi preşedintele sunt cei mai importanţi în România şi ăsta este obiectivul pentru 2024”, spunea Cătălin Drulă în luna iulie, conform Profit News TV.